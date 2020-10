Pete Mickeal, fiera fuera de la NBA

DESDE JAPÓN Luis Guil (Sevilla, 1971), entrenador con experiencia ACB en clubes como Fuenlabrada o Zaragoza, es ayudante del seleccionador Sergio Scariolo y además técnico del Saga Ballooners en Japón. “Es una liga en crecimiento que está logrando buenos jugadores como Pablo Aguilar o Shayne Whittington (ex Obradoiro del curso 2016-2017)”, cuenta en conversación telefónica con EL CORREO. Guil entrenó a un Pete Mickeal de 36 años en Venezuela, durante su etapa en Bucaneros La Guaira en el curso 2014-2015, y da para EL CORREO este perfil de su juego: “Le fichamos porque Mickeal es un ganador como pocos. Cuando me ficharon en Bucaneros, el club siempre estaba en los últimos puestos y me llamaron para crecer así que, después de las buenas referencias que me dio Xavi Pascual, pensé em Pete, y ese año nos metimos en las semifinales por el título. Aparte de su talento técnico, físico y táctico... Es un jugador ganador que influye en sus compañeros y les contagia ese espíritu. Es un jugador total, puede hacer muchas cosas, anota al poste bajo, tiene tiro, rebotea, defensivamente es muy bueno... Como tres, ha sido uno de los más grandes de Europa. Hay recordar que el Real Madrid siempre quiso tener un anti Pete Mickeal”, señala Guil, a quien preguntamos, de paso, como se vive el baloncesto en tierras niponas. Lo explica: “Han invertido fuerte por el baloncesto, van a acoger los Juegos olímpicos en 2021 y el Mundobasket en 2023, van muy en serio”.