Philip Scrubb, del Obradoiro: “Tardé un día en decidirme”

Fue una decisión rápida”, explicó Philip Scrubb cuando, tanto él como su agente, recibieron la oferta del Monbus Obradoiro. “Cuando conocimos el interés me sentí emocionado porque sería la primera vez que podría jugar con mi hermano profesionalmente. Tardé un día en decidirme”, añadió el escolta canadiense en el acto de presentación oficial de su fichaje que realizó el club en el Pazo de San Roque, sede de la Secretaría Xeral de Política Lingüística.

La tensión bélica en el este europeo le obligó a tener que cambiar de aires. El conflicto originado por Rusia estalló cuando él se encontraba con su selección, en el parón por las ventanas FIBA. “En el equipo algo hablábamos y veías algunas referencias a la guerra en la ciudad. Tenía la sensación de que algo podría pasar cuando me fui -para jugar con Canadá-. Por eso me aseguré de empaquetar y llevarme algunas cosas que podría necesitar”, añadió Scrubb, que matizó que la decisión no tuvo ningún componente deportivo: “En Avtodor (Saratov) estábamos haciendo una gran temporada y la tuve que dejar atrás. Ha sido una buena decisión la de no volver, especialmente cuando recibí la oferta del Monbus Obradoiro. Fue una decisión dura, pero correcta”.

Para el menor de los Scrubb, las primeras impresiones que tuvo al pisar Santiago “fueron buenas”. “Mi hermano -Thomas- está aquí y eso ha ayudado con la transición”, puntualizó, aunque también señaló que ha compartido partidos internacionales con Robertson. Además, quedó satisfecho con la bienvenida por parte de Moncho Fernández y sus asistentes: “Me gustan los entrenadores y el equipo. Me han recibido bien”.

Precisamente, las conversaciones con Thomas Scrubb, con quien habla “mucho, especialmente durante el año”, fueron una de las bazas más importantes para recalar en Santiago. Sin embargo, no fue el único del que obtuvo referencias sobre el Monbus Obradoiro: “En Rusia era compañero de Evgeniy Kolesnikov, y justo antes de irme a jugar con la selección habíamos hablado de lo mucho que le había gustado jugar en Santiago”. “Pero antes de firmar hablé con ‘Tommy’, y él me ha contado muchas cosas buenas del equipo”, prosiguió para subrayar lo “fácil” que le resultó la elección.

Es la segunda experiencia de Philip Scrubb en la Liga Endesa. Ya había disputado 23 partidos con el Movistar Estudiantes en la temporada 2019-2020. De hecho, el 28 de diciembre de 2019 había jugado en el Multiusos Fontes do Sar en un encuentro que se saldó con victoria local (78-57), en el que anotó solo tres puntos. “Recuerdo el partido. Es una pista complicada para jugar como visitante”, repasó. “El equipo juega con mucha energía en Sar”, añadió.

Si bien su bagaje en la competición española contempla poco más de media temporada en las filas del equipo madrileño, subrayó que “la liga es muy dura”, y remarcó el triunfo conseguido el pasado domingo. “Baskonia es un equipo Euroliga y es muy bueno. Fue una buena victoria para nosotros. Quedan once partidos para el final de liga y esperamos poder encadenar una buena racha”, subrayó el nuevo jugador obradoirista, que en noviembre cumplirá 30 años.

A pesar de haber ganado en su debut con la camiseta del conjunto santiagués, Philip Scrubb reconoció que está en un momento de aprendizaje: “Me enfoco en conocer los sistemas y a mis compañeros. El equipo ya estaba en marcha y completo. Solo intento ayudar en lo que pueda. Hay mucho vocabulario con el que no estoy familiarizado”, prosiguió el jugador canadiense durante su acto ante la prensa santiaguesa.