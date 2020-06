Pide la UFEDEGA un pacto de ayuda para el deporte gallego

El manifiesto “ten tras de sí máis que palabras, pretende sensibilizar ás distintas administracións para que na medida que poidan sigan respaldando o deporte. Sabemos que ás veces ao mellor o fácil é sacar dunha partida para o deporte, e creo que non é o momento senón todo o contrario. No papel de recuperación económica, no que hai que unir forzas entre todos, tamén pedimos que se deben unir en torno ao deporte, cremos que é un dos piares básicos da sociedade, por iso puxemos en marcha esta comunicación”, resumió ayer Rafael Louzán, presidente de la Unión de Federacións Deportivas Galegas (UFEDEGA).

La asociación presentó un manifiesto en el que llama a todas las “institucións tanto privadas como públicas, nacionais, autonómicas, provinciais ou locais sobre a importancia e a necesidade de seguir apoiando o deporte nestes momentos tan duros”.

Consciente del grave impacto que ha tenido la pandemia, la UFEDEGA reclama diálogo para intentar llegar a consensos, cooperación y que no haya recortes para el deporte, “un dos sectores máis afectados” en Galicia. Recuerdan las federaciones deportivas su aportación a la sociedad durante el confinamiento, cuando “dio la cara y no se dejó de lado la actividad” y pide “sensibilidad” y llegar a “un gran pacto” que tiene cuatro pilares: el deporte es salud; deporte como bien socialmente necesario; deporte y economía (crea empleos y es el 2’63 % del PIB gallego); y deporte y colaboración.