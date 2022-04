Piqué pidió a Ramos su apoyo a Rubiales en contra de Aganzo

El jugador del Barcelona Gerard Piqué planteó a Sergio Ramos, cuando era capitán del Real Madrid, apoyar al presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y apartar de la presidencia de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, según un audio desvelado por El Confidencial.

En la conversación, que fue reenviada por Piqué a Rubiales con petición de confidencialidad, el exmadridista responde que es un tema en el que ellos no deben entrar y son los implicados los que tienen resolverlo y se le escucha hablar de la buena relación que tenían antes Rubiales y Aganzo y que ya no era tal.

“Yo sé la relación que han tenido Rubi y Aganzo y eran íntimos hermanos, vamos, pero a todos lados juntos y demás. ¿Y qué pasa? Que cuando Rubi se presentó para la presidencia de la Federación, pues al otro (Aganzo) lo puso en la AFE. ¿Qué pasa? Que cada uno, al final, cuando se ve con cargo, en un buen cargo, y con poder, pues quiere mandar a su manera. ¿Qué pasa? Que Rubi tenía a tres o cuatro allí en la AFE que le contaban todo, aun estando Aganzo de presidente. Entonces este cogió y los echó. A partir de ahí empezó la guerra y ya pues se lo quiere cargar, porque Rubi quiere mandar en la Federación y en la AFE” afirma Ramos, quien mantuvo en su mensaje que “es un tema muy delicado” y que él tenía con Aganzo también anteriormente una “relación que era correcta y profesional por pertenecer al sindicato y defender los intereses de los jugadores”.

“Pero tampoco tengo nada con él y después del feo que me hizo le he puesto la cruz. Yo creo que esto no es un tema nuestro, es un tema... ¿Nosotros pidiendo la dimisión de un presidente de AFE que realmente el que lo está moviendo es Rubiales? No sé, yo creo que nosotros aquí es un tema suyo para que lo resuelvan entre ellos”, añade en un audio de mayo de 2020.

La respuesta de Rubiales al mensaje de Piqué, con quien habló para lograr el apoyo de Aganzo y poder encajar en el calendario la disputa de la Supercopa de España en enero para jugarla en Arabia Saudí, fue que quizá no era el momento de dirigirse al entonces jugador madridista.

“No hace falta que me mandes nada porque no era el momento de hablar con Sergio en mi opinión. Esta carta no es para hoy, es para dentro de un par de días. No hagas nada, hablamos después. Un abrazo!”, contestó Rubiales.

Aganzo, que accedió a la presidencia de AFE en noviembre de 2017 cuando Rubiales la dejó para optar a presidir la RFEF, fue reelegido en abril de 2021, obtuvo 3.079 votos, frente a los 1.808 logrados de la candidatura de Gaizka Toquero y de la que formaban parte personas que integraron el equipo directivo de Rubiales, que presidió AFE desde 2010 hasta 2017.