¿Podemos empezar? El Concello ya tiene respuesta

··· “Se ben existía a intención de que o cronograma anterior se adiantara, as restriccións ditadas o 2 de setembro e que afectaron de forma particular a este Concello, aconsellaron ser máis prudentes e retrasar a posta en marcha dos equipamentos, dando absoluta prioridade ao inicio do curso escolar”, comentó ayer Esther Pedrosa, consciente de que “este calendario estará suxeito á evolución da situación sanitaria”.

··· Las instalaciones abrirán, con carácter general, sin dar servicio de uso de vestuarios para limitar al máximo los espacios de contacto y favorecer la rotación entre uso y uso, dado que los tiempos de entrenamiento serán menores, y para poder realizar desinfecciones y ventilaciones entre cada grupo de actividad. “Sabemos que a dinámica non vai ser a máis favorable. Requerirá dun esforzo importante de todos e de todas (entidades, familias, deportistas...), na medida das posibilidades individuais de cada un”, recordó Esther Pedrosa.

··· La concelleira también relató las actuaciones de mejora en los recintos que se están realizando o se van a ejecutar. En total, se invirtieron alrededor de 700.000 euros tanto en mobiliario deportivo, acondicionamiento de pistas o campos como en la adquisición de desfibriladores.