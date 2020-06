“No he perdido ante la dificultad de los retos, sino contra el tiempo”. Esta frase la dijo en su día Leonardo da Vinci, pero podría haber salido perfectamente de la libreta de Javier García Rouco, Chivi, responsable de la sección femenina y técnico del primer equipo del Victoria FC. En el quinto año del proyecto compostelano se ha subido un nuevo escalón, se han vuelto a cumplir con creces los objetivos, se puede volver a hablar de temporada histórica tras haber alcanzado el tercer puesto en la clasificación de la 1.ª División Nacional... pero el parón liguero a causa de la pandemia quebró la línea ascendente del equipo y siempre quedará la duda del y si... como baremo para calibrar cualquier nuevo sueño.

Zanjada ya la competición por parte de la RFEF desde hace una semana, la entidad trabaja de cara a un futuro aún demasiado incierto, sin prisa pero sin freno, con paciencia, diligencia, “a la expectativa, con ganas de dar pasitos, centrados al cien por cien en una temporada que tiene que ser muy importante para nosotros”. Como referencia siempre queda lo logrado este curso en la tercera máxima competición del fútbol femenino español. “Yo estoy muy contento con lo que hemos hecho”, subraya Chivi. “Con la dinámica que llevábamos creo que podríamos haber luchado por la Liga perfectamente porque a los equipos de arriba ya les estaba costando un mundo ganar y nosotros estábamos en una dinámica muy buena”, insiste y añade: “Veía al equipo más enganchado que nunca y estábamos entrenando muy bien, con la gente enchufada y peleando por recortar puntos, por intentar superar esos errores que teníamos al principio y con ganas de demostrar que sí podíamos. En el último partido frente al Interrías (líder en ese momento) nos salió todo muy bien y cogimos muchísima confianza”. Por eso es claro a la hora de describir como “un jarro de agua fría” la suspensión de la competición. “Es difícil para un entrenador ver cómo las veo yo ahora”, apostilla.

Reconstrucción. En reconstruir anímicamente al colectivo y asentar las bases de este sexto proyecto del Victoria FC Femenino se ha centrado el entrenador desde mediados del mes de marzo trabajando aspectos como dinámicas de grupo y valores para reforzar mentalmente a jugadoras a las que siempre les ha costado creerse capaces de más. “Nos entran siempre demasiadas dudas, nos falta ser valientes, todo el mundo nos lo dice y creo que es verdad. Tenemos que trabajar esto mucho esta próxima temporada porque si no no daremos ese pasito que nos falta”, asume el técnico compostelano que por el momento, acepta que la categoría de bronce es la mejor división para dar solidez al trabajo del club. “Para ir más arriba habría que cambiar muchas cosas, subir el nivel de todo, como humanamente con más gente involucrada, más dinero... Yo tendría que dedicarme solo a entrenar porque todo lo demás me quita mucho tiempo”, confiesa.

Medita, reflexiona, y hasta se queja de que se le cuestione sobre este aspecto cuando se le pregunta si realmente el fútbol femenino va a a más. “Las ligas supongo que tienes que estar. A lo mejor no me gusta mucho cómo están organizadas, pero la estructura tiene que estar ahí, sumando categorías por arriba y por abajo”, acepta y apunta: “Lo que igual sí veo es que bajó el nivel competitivo en todas ellas. Antes veía a jugadoras mucho más determinantes en el campo. Ahora veo a más equipos que dependen de todo el grupo, están mejor entrenados, preparados física y tácticamente, hay mejores entrenadores en los banquillos, eso sí se nota muchísimo, pero no esas jugadoras decisivas”.

Injusto. El Victoria FC cerró la competición el 1 de marzo en tercera posición con 11 triunfos en 19 jornadas, 37 puntos por los 42 del CD Monte (equipo que logró la plaza de ascenso) y el Viajes Interrías (líder hasta la última jornada en la que la derrota por 2-0 en Santa Isabel le privó de la posición de privilegio frente al cuadro cántabro, con mejor diferencial goleador). Chivi es tajante. “No me parece justo el ascenso del CD Monte. No puede ascender un equipo que consigue el liderato en la última jornada. Si fuera el Interrías estaría tirándome de los pelos. Deberían hacer una promoción o un desempate entre los dos primeros”, porque el técnico siempre se ha quejado de “todo se precipite tanto”.

“Al final en verano estarás sin alarma, saliendo normal y ahí se podría jugar un desempate que a ningún club le tendría que parecer mal y así, dentro de un campo, decidir”. Tampoco se olvida el técnico que precisamente su triunfo ante el cuadro de Sanxenxo fue clave para el desenlace final. “Aún por encima nos queda la mala fama con el Interrías de impedirles a ellas poder lograr su sueño”, lamenta.