Pogacar y Roglic se destapan en los Pirineos

··· Mikel Landa insiste en que aspira “al máximo” aunque reconoció que sus rivales están “más fuertes”. “Está claro que hay gente más fuerte, pero vamos a soñar con ello”, dijo. “Termino contento la primera semana. El primer día me caí y me hice daño de verdad, luego perdí tiempo en los abanicos y hemos sabido darle la vuelta a la situación, estoy contento”, aseguró. “Se dudaba si Bernal estaba bien o no y ha demostrado que está muy bien. Roglic y Pogacar son los más fuertes”, analizó.