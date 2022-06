Santiago. En Primera RFEF, el Racing de Ferrol anunció la renovación por un año de su portero Diego Rivas. Y en Tercera División, el Arosa de Luisito oficializó la llegada de Hugo Barcia, delantero del Valladares. Por su parte, el santiagués Pablo Porrúa, que se incorporó al Estradense, respondió al comunicado de su exequipo, el Arosa, que señalaba que había rechazado la oferta de renovación que le había realizado la entidad vilagarciana con un mensaje en su cuenta de instagram: “No rechacé ninguna oferta, no había ninguna propuesta formal”. Después apuntó contra el comunicado del club arlequinado: “Con mentiras o medias verdades no se llega a ninguna parte”. Por su parte, el Somozas prescinde del delantero, ex del Compostela, Santi Gegunde.

Campus para porteros Borja Rey El I campus para porteros Borja Rey, una actividad de verano enmarcada dentro de la red de Campus Xacobeos. Se celebrará entre el 4 y el 8 de julio en el campo de la Merced, en Conxo. Es específico para cancerberos. El precio va desde los 70 a los 140 euros y se puede acceder a las últimas plazas desde la web del club. marcos rivas