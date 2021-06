Polémico final en el subcampeonato del Arteal Santiago

El Arteal Santiago se proclamó subcampeón de la Superdivisión Masculina de tenis de mesa. Una hazaña digna de celebración, pero que dejó un sabor muy amargo por la forma en la que el club de la capital gallega claudicó en la final del domingo frente al Cajasur Priego, en Antequera (Málaga). Una roja directa a Enio Mendes cercenó muy pronto las opciones de intentar la sorpresa ante el equipo cordobés, que celebró su séptimo título, el cuarto seguido.

Llegaban al duelo por el título los dos mejores conjuntos de la temporada, con el Arteal confiado por su victoria en semifinales ante el Universidad de Burgos (4-0 sin haber cedido ningún set) y por un sorteo que deparó los enfrentamientos deseados por el cuadro santiagués, que varió su formación habitual y situó a Humberto Manhani como número uno, a Enio Mendes en el dos y a Alex Robinot en el tres.

Abrieron el choque el austriaco Robert Gardos, número uno del Priego, y Enio Mendes. El portugués cedió el igualado primer set por 11-8, aunque el segundo le costó todavía más y el jugador del Arteal lo perdió por un contundente 11-1. Según explica el club, en el descanso Mendes reclamó al árbitro que la bola no estaba bien, y ante la negativa de su rival trató de demostrarlo presionándola, lo que provocó que se rompiese. Enio recibió tarjeta amarilla, el Cajasur elevó sus protestas y tras reclamar la presencia del juez árbitro del torneo este mostró la tarjeta roja al jugador del Arteal. Así, no solo perdía por 0-3 ante Gardos, sino que era descalificado del cuarto partido y encajaba otro 0-3 en contra. La decisión prácticamente obligaba al equipo santiagués a hacer pleno de victorias en lo que quedaba de final. Sus reclamaciones no obtuvieron ningún resultado.

Pese al varapalo, los jugadores del Arteal no le perdieron la cara al encuentro. Le tocó el turno a Humberto Manhani ante Carlos Machado, doce veces campeón de España. El brasileño dio primero, apuntándose los dos sets iniciales por 7-11 y 4-11, pero Machado respondió con un 11-6 y un 11-7. Humberto impuso su solidez y se llevó el quinto por 5-11 (2-3).

Llegó el duelo entre el francés Alex Robinot y el portugués Diogo Carvalho, ex del Arteal. De nuevo imperó la igualdad pues el luso ganó el primer set (11-2), el galo remontó (6-11 y 9-11) y Carvalho se llevó los dos siguientes parciales con tanteos muy ajustados (11-8 y 11-9: 3-2).

No había margen de error en el enfrentamiento entre Humberto Manhani y Robert Gardos, pues solamente una victoria del brasileño alargaba las opciones del Arteal. El jugador del Priego exhibió su superioridad en los dos primeros sets (11-7 y 11-5) aunque en el tercero imperó la igualdad y Humberto llegó a tener en su mano una bola de set, que no aprovechó, por lo que terminó cediendo por un ajustado 15-13 (3-0). Fue la puntilla y el Cajasur Priego celebró el séptimo entorchado de su historia.

FRUSTRACIÓN. Por cómo se produjo, la derrota deja mucha frustración en el Arteal Santiago. “Es muy duro todo lo que ha pasado, que una decisión arbitral más que discutible se cargue de entrada una final de un play-off”, lamenta el club compostelano a través de un comunicado. “El juez árbitro le decía al presidente del Arteal que si el jugador hacer rodar la bola por el suelo y al ir a recogerla la pisa sin querer, no habría ningún problema”, añade su nota.