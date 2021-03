“Poñémonos unha esixencia máxima para estes partidos”

Pablo Antas, futbolista da SD Compostela, recoñece que equipos como o Deportivo, Racing de Ferrol ou Numancia poden ter o deber de ascender, pero deixa claro que a esixencia que se marca o vestiario do Compostela non vai ser menor que a dos rivais e que o nome non chega para gañar partidos.

Que sabor lle deixou o empate fronte ao Salamanca?

Quedamos coa sensación de que tivemos máis ocasións, e moi claras, para poder ter gañado. Se analizamos por partes, a primeira se non foi das peores ou a peor da tempada estivo cerca. Non estivemos ben a nivel individual, eu o primeiro, nin a nivel colectivo. A partir dese gol non estivemos cómodos, con esa fluidez doutros días, sen atopar esas vías para progresar que si atopamos na segunda parte. Na segunda parte xa fomos máis recoñecibles, fomos quen de xerar esas situacións para iniciar con claridade e poder progresar por fóra. Creo que xeramos ocasións máis que suficientes para ter gañado, pero non estivemos atinados.

Nos dous últimos encontros na casa tanto Celta B como Salamanca adiantáronse nos primeiros minutos. Casualidade ou custoulles máis có rival entrar no partido?

Casualidade non creo que sexa. É un deporte e ás veces saes mellor có rival. Tampouco creo que o Salamanca saíse mellor ca nós, creo que foi máis demérito noso. Foi unha primeira parte mala pola nosa parte pero o rival tampouco te someteu nin che xerou ocasións de gol. Atopáronse con ese gol tras unha perda miña nun saque de banda que vai evolucionando e chegan a esa situación de remate. Saímos mal en dous partidos, algo puntual, pero quedo con que o equipo nunca deixa de crer, sempre dá a cara.

Persoalmente, como se está atopando desde a lesión? Aínda o podemos ver cunha vendaxe á altura do xeonllo.

Ás veces teño algo de molestias, sobre todo para iniciar e quentar, pero non me atopo mal. Estiven eses quince días parados, que para coller o ritmo de competición sempre custa. Onte (polo domingo) foi unha situación puntual, é verdade que a primeira parte non estiven ben, pero non é achacable ao xeonllo. Co xeonllo tiña o mesmo problema fai quince días. Levo a vendaxe por protección, para axudarme a ter esa sensación de máis propiocepción no xeonllo, que era máis iso o que tiña que a propia lesión.

Vostede é unha peza chave á hora da dar saída ao xogo do Compostela. Co paso das xornadas nota que os rivais tentar tapalo máis?

Nos tempos nos que estamos todo o mundo se coñece, todos os equipos nos analizamos. Eles tamén nos analizarán a nós, non a min puntualmente, pero en xeral o xogo do equipo, as situacións de inicio de xogo, as mobilidades que temos... Estudarano e entenderán que hai certas cousas que se nolas minimizan será máis beneficioso para eles. Cada un adopta un plan de partido, ás veces tápanme máis, e ás veces, menos.

Ao remate do partido contra o Salamanca Yago Iglesias lamentaba que cun pouco máis de fortuna terían feito unha primeira fase perfecta. Considera que faltou fortuna?

Eu creo que nós xeramos moitas ocasións con relación a moitos equipos, e ao mellor a nosa eficacia non foi moi alta nesta primeira fase. Nese balance de ocasións xeradas e equilibrio do equipo para tentar minimizar as ocasións que nos xera o rival eu creo que o equipo estivo a un alto nivel. Se tiveramos marcado teriamos máis puntos, pero temos os que merecemos e agora encaramos a segunda fase coa intención de sacar os máximos puntos e tentar quedar entre os dous primeiros.

Deportivo, Racing de Ferrol, Numancia, Langreo e Marino. Que lle parece o grupo que lles toca na segunda fase?

O Numancia é outro equipo referente no fútbol profesional e o seu obxectivo sería volver canto antes. Agora mesmo vai poder optar a ascender á Primeira RFEF, mesmo obxectivo que Deportivo e Racing. Langreo, Marino e nós, en teoría, partimos con ese cartel de segundo grupo, pero xa vimos que aquí ninguén entende de nomes, de historia nin de nada.

Está claro que para vostedes a esixencia non vai ser tan alta como a que poden ter Deportivo, Racing de Ferrol ou Numancia.

Iso é unha esixencia desde fóra, por masa social, por club, por infraestrutura, por orzamento... Pero para nós a esixencia xa non é que sexa desde fóra, senón que nola poñemos nós todas as semanas. Eles partirán co cartel de favoritos, teñen que ascender si ou si, pero iso nunca pasa. Nós, a esixencia que nos poñemos é máxima, e con iso imos afrontar eses seis partidos.

Tras acadar o ascenso en Balaídos dicía que o club debía seguir crecendo. A permanencia na Segunda RFEF é crecer ou trátase de subir á Primeira RFEF?

Non falaba tanto de consecución de resultados, porque podes acadar un resultado, pero se non es capaz de mantelo no tempo esa progresión da que falaba non serviría de nada. Trátase de sentar unhas bases e a partir de aí ir crecendo. Que o primeiro equipo ascenda ou non non pode marcarse como un paso adiante ou atrás. Os proxectos teñen que perdurar no tempo, se non, non serven de nada. Eu creo que o club vai no camiño correcto e hai que seguir dando pasiños por aí.