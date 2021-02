Ponen al judo como ejemplo de equidad entre sexos: “Otros deportes deberían aprender”

Las mujeres se han visto en un nivel de inferioridad respecto al hombre en múltiples sectores de la vida, y en el deporte no ha sido menos. Han tenido que vencer todos los prejuicios que la sociedad echaba sobre ellas, y a día de hoy aún queda mucho camino que avanzar, ya que los siglos de discriminación hacia la figura femenina se hacen notar en ocasiones, pero un ejemplo de la equidad entre ambos sexos se hace ver en el Judo, donde las chicas del la sección de Judo del centro de tecnificación de Galicia, ubicado en Pontevedra dicen (Marta Álvarez, Laura Bajo, Laura Vázquez, Alicia López, Laura Carballeira, Daniela Agudo y Lucía Pazos) que “tenemos inculcado desde pequeños el entrenar juntos, por lo que yo creo que hay más respeto entre hombres y mujeres. Otros deportes deberían aprender del Judo”. En el centro de tecnificación están becados diferentes deportes, un total de 11 y el Judo es uno de ellos, para optar a estas becas es necesario estar entre 3º ESO y 2º de Bachillerato, estos becados tienen unos privilegios, que son residencia, entrenamientos, seguimiento médico y de terapeuta gratuitos, y al acabar 2º de Bachillerato una mayor facilidad para optar a una carrera universitaria. Por otra parte, puedes ser externo, es decir, perteneces al grupo y entrenas allí, pero no resides.

En el Centro cuentan que el ambiente es bueno, “sabemos que estamos aquí porque tenemos objetivos y ciertas cosas nos favorecen” y que al ser todos deportistas la competitividad es algo que está presente, pero “en la sección de Judo todos somos una piña. Cada uno con su forma de ser, pero cada uno de nosotros aporta siempre al grupo. Y eso hace que a pesar de ser un deporte individual nos sintamos todos parte de un equipo”. Además continúan diciendo que en Judo la figura de la mujer está representada y “no existen grandes diferencias entre el Judo femenino y el masculino. No sucede como en otros deportes, donde uno de ellos eclipsa al otro”.

En cuanto a la visibilidad que se le da a las mujeres en este deporte, comentan que “hoy día sí que estamos todos en igualdad de condiciones, pero hace unos años no podría decir lo mismo, ya que se considera un deporte “agresivo” y de combate, por lo que se le solía asociar a los hombres” y añaden que “con el tiempo, poco a poco, la figura femenina se ha hecho un hueco enorme dentro de lo que es la historia del Judo”.

En cuanto a las diferencias entre mujeres y hombres a la hora de competir justifican que “obviamente, al ser un deporte de contacto y donde la fuerza física es un aspecto muy importante, va a ser diferente el Judo masculino del femenino. Pero esa diferencia no significa que uno sea mejor que el otro. Simplemente que debido a que no tenemos las mismas características biológicas, el Judo que se realiza va a ser diferente. El estilo de Judo es completamente distinto” y “a nivel técnico podría apreciarse alguna diferencia”. Comprenden que “en este deporte, al ir por pesos y por sexo, los hombres y las mujeres tienen la misma oportunidad de lograr el éxito”, asimismo, dicen, “el Judo al ser un deporte minoritario pues tiene prácticamente la misma visibilidad, no hay una diferencia abismal entre unos y otros, pero si que es verdad que hay más hombres famosos que mujeres famosas, sin embargo, a la hora de la verdad yo creo les darían la misma becas a hombres y mujeres, no hay descompensación, podría decirse que estamos 50/50”. En países como Japón, apuntan que sí han sentido algún tipo de desigualdad, “allí tienen una cultura machista y el papel de la mujer sigue siendo ‘inferior’, pero en España no lo hemos notado para nada. Hemos escuchado algún comentario. Algún chiste machista en alguna concentración o algo así, pero por lo general no”.

Van más allá y comparten alguna de sus referentes en el deporte, como Clarisse Agbegnenou, Majlinda Kelmendi, Telma Monteiro, Uta e Hifumi Abe, Shohoei Ono, María Bernabeu, Laura Martinez o incluso “el judo japonés es un referente muy claro, ya que a simple vista se aprecia la calidad y eficacia de cada uno de los movimientos que realizan”.

Por otra parte, como en todos los ámbitos, el COVID-19 ha empapado también el mundo del deporte, y “al ser un deporte de contacto ha sido uno de los más perjudicados y estigmatizados. No hay competiciones reseñables (se han reducido a la mínima expresión), los entrenamientos en clubs del deporte base no se han podido llevar a cabo, quedando relegada la práctica del judo al simple aspecto físico”, explican que “internacionalmente se han podido hacer competiciones (muy pocas) y bajo protocolos estrictos. A nivel nacional solo se ha podido hacer el Campeonato de España y en Galicia hicimos el gallego para clasificarnos, pero en otras comunidades no se pudo hacer. Se supone que se podrá hacer el Campeonato de España junior, y nos aferramos un poco a eso”.