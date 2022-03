POR FIN EL OBRA consigue la octava y sale del peligroso club de los siete. La consigue ante un rival de prestigio, que estaba en muy buen momento de forma y que solo fue superior en la faceta del rebote ofensivo que le dio muchas opciones que no fueron capaces de aprovechar.

Por fin se controló el partido en el último cuarto y se gestionó muy bien la ventaja, salvo un tiro precipitado de Beliauskas al que hay que perdonar, porque con la racha de acierto que llevaba se lo tiró sin dudar que iba a meterlo, pletórico en su confianza. Fue el jugador decisivo del partido con sus 6 de 8 en triples que hicieron mucho daño al Bakonia en momentos muy importantes del partido. Por fin apareció Ellenson después de muchas jornadas desapercibido e incluso negativo. Por fin rompió su mala racha y metió un par de triples, aunque después se vino arriba y falló los 4 siguientes.

Era necesario que apareciera de una vez para ayudar al equipo a ganar, como el teórico jugador franquicia que debería ser por su nacionalidad americana y su caché. Debutó Philip Scrubb que aportó muy poco en los ocho minutos y medio que jugó. No es fácil llegar y besar el santo, ya que la Catedral y el Apostol están un poco lejos de Sar.

Es un refuerzo y bienvenido sea, aunque seguimos esperando por ese 4 o 5 que era el objetivo desde hace tiempo. Aunque Vicedo esté jugando bien y Ellenson, muy tarde, haya reaparecido, lo necesita el equipo para que cuando vengan mal dadas se puedan sentar en el banquillo más mimbres de los que tirar, ya que el proceso de la cestería de la victoria requiere la mejor calidad en la materia prima. La abismal diferencia en el rebote, 31 para el Obra y 47 para los de Spaniha, y los 13 puntos de Balwin en el último cuarto no fueron suficientes para el Baskonia porque en tiros de dos estuvieron muy mal y su defensa no fue consistente, salvo un ratito de Kurucs. En líneas generales su juego no fue capaz de imponerse a la defensa del Obra, que aunque en algunos uno contra uno flojeó, colectivamente estuvo muy bien dejando a jugadores como Fontechio en muy pocos puntos y valoración negativa. Solo Enoch, Costello y Giedraitis estuvieron al nivel necesario para que su equipo ganase. Y Balwin aunque fue el mejor en la anotación, en defensa y dirección no estuvo muy fino. El Obra fue mucho más coral como equipo, jugó como tal y hubo muchos

jugadores que sumaron consistencia, aun si estar tan brillan-

tes como otras ocasiones.

Y por fin podemos respirar un poco tranquilos en una jornada muy propicia para el Obra aunque la cola de la ACB siga muy igualada y pueda pasar de todo. Al Andorra lo veo en mal de juego y Betis y Burgos lo tuvieron muy difícil ante el Barça y el Real Madrid, urgidos por sus últimas derrotas en la Euroliga. El Fuenlabrada aunque ha recuperado a Emegano tampoco fue capaz de ganar y de momento están por abajo aunque Betis y Burgos tengan un partido menos. Ganar en Sar al Unicaja el próximo sábado sería dar un paso de gigante ya que también meteríamos a los malagueños en el fregado.

Y Sar necesita más público, más gargantas y más aplausos. Hay que hacer un gran esfuerzo para que ante Unicaja el equipo esté mucho más arropado.