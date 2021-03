Por fin buenas noticias: Oliver se apunta a asaltar Badalona

No es la mejor plaza sin duda para buscar la reacción. El Joventut ha regresado a la zona noble del baloncesto nacional, una vez recuperada la solidez en una economía que casi aniquila su proyecto que no su gloria, y tanto en juego, como en nombres, como en clasificación, pelea con los mejores de la Liga Endesa al mismo tiempo que acaba de firmar su clasificación para el Top 8 de la Eurocup. Pero necesita el Monbus Obradoiro ganar, insuflar fe en su vestuario y en su afición, dando pasos hacia una permanencia que por posición en la tabla semeja cercana, pero que la realidad de las cifras alertan de que el peligro sigue ahí.

Mañana, a las 18.00 horas, el cuadro compostelano acude a Badalona en una dinámica de 2 triunfos en 15 partidos, aún lamentando la ausencia por lo que resta de temporada de su capitán Pepe Pozas, intentando superar las consecuencias físicas del brote masivo de COVID, pero agarrándose también a la buena noticia del regreso de Albert Oliver al equipo tras tres jornadas de ausencia debido a una distensión muscular.

“Albert ha empezado a hacer trabajo progresivamente con el equipo. Somos optimistas porque en las dos sesiones que ha participado no se ha resentido así que espero que todo vaya bien y pueda estar el sábado”, reconocía ayer en la rueda de prensa previa al choque Moncho Fernández. También ofrece dudas el estado físico de Laurynas Birutis que ya jugó con molestias frente al Baskonia. “Lleva parado desde el partido por sus problemas en la rodilla, hoy lo va a intentar por la tarde y vamos a ver cómo funciona”, sopesaba el técnico refiriéndose a una dolencia “que tiene que ver con el cartílago”.

En el repaso a la enfermería obradoirista será una constante hasta el final del curso chequear el tobillo de Ozmizrak, pues el base turco se ha visto obligado a reincorporarse a la dinámica del equipo de forma mucho más exigente que si la situación fuese más desahogada. “De aquí al final seguro que va a seguir sufriendo pero esperemos que su mejora física también le ayude, aunque las molestias en su tobillo van a ser permanentes”, aceptaba su entrenador que reitera: “Lo que más necesitamos es la luz en esos puestos para que los jugadores puedan rendir porque ganas y espíritu tienen”.

Se mantiene la fe. La imagen ofrecida por el Obra frente al Baskonia el domingo (78-87) mejoró con respecto a la de los últimos choques y por eso no le preocupa a Moncho Fernández ni que decaiga el ánimo en el grupo ni que falte fe en sus posibilidades.

Insiste el compostelano que “espero que muchas de las cosas que pudimos hacer en este partido nos sirvan de aquí al final de temporada porque veo al equipo concienciado y con ganas de hacerlo”, sin olvidar, eso sí, que “necesitamos ser capaces de transformar las ventajas que generamos”. “El otro día, en la lectura ofensiva el equipo estuvo bien aunque no estuvimos tan acertados en algunas posiciones. Pero hay mil caminos y hay que seguir buscando”.

Se dice que la defensa es cuestión de actitud, pero aunque el Obra ha encajado en sus últimas cinco derrotas consecutivas una media de 89,6 puntos, no cree Moncho Fernández que esa sea esa la razón de la falta de solidez atrás del Monbus. “Creo que el otro día fundamentalmente se nos va el partido porque no las metemos. En la balanza hay un 3/14 de los jugadores que juegan muchos minutos que es definitivo”, analiza y añade: “Lógicamente no creo que sea un problema de dejar de hacer, hay que seguir porque algún día entrarán, lo que debemos es poner el foco en aquellas cosas defensivas, que también las hubo, y que no hicimos tan bien”.

Viejas creencias. Enseguida el técnico debate sobre si el Obradoiro puede permitirse jugar partidos de 90 puntos. “Los equipos están jugando con unos promedios de 85, es el average de la Liga más o menos. Aquello de los 70 puntos se quedó un poco en el baúl de los recuerdos, ha desaparecido por la calidad de los jugadores y el ritmo de juego, lo que tienes que hacer es minimizar aquellos puntos regalados”, analiza.

“El 0-2 es una pérdida en la primera línea que nos cuesta una bandeja y hablamos de un encuentro que se nos va de 6 o 7 puntos, tres canastas, y esa era una muy evitable. En el balance defensivo también podemos estar mejor y luego hay circunstancias difíciles de parar con jugadores con un potencial físico muy grande atacando a otros que estaban jugando lesionados o tocados y hay ventajas difíciles de parar. No tiene que ver con la voluntad sino con la capacidad”, asevera Moncho Fernández.