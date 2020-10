“¿Por qué la Liga ACB no puede tener público?”, se pregunta Raúl López

¿Por qué no puede haber público en Sar para ver al Monbus Obradoiro? Esa sigue siendo la gran pregunta y una cuestión a la que la propia Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) intenta buscar respuesta cuanto antes.

Porque si entre las ventajas de ser una de las tres únicas competiciones -junto a la Primera y a la Segunda División de fútbol- estaba poder iniciar antes que los demás deportistas los entrenamientos y hasta las ligas, o incluso disponer de más recursos para dotar de seguridad sus rutinas, lo cierto es que el hecho de depender directamente de las decisiones del Consejo Superior de Deportes (CSD) está dilatando ahora que se abran las puertas de los pabellones y de los estadios a los aficionados.

Cuestiones sanitarias y también políticas -en su día la presidenta del CSD, Irene Lozano, había apuntado que las medidas se tomarían en todas las partes de España por igual aunque la situación de Madrid diste mucho de la de Santiago, por ejemplo- subyacen sobre una postura bastante ilógica cuando los mismos equipos a los que se les veta el acceso de público en la Liga Endesa sí tienen permiso para dejarles entrar cuando disputan torneos de carácter internacional como la Euroliga o la Eurocup.

“No entendemos por qué en este pabellón de Sar se puede celebrar un concierto, un evento de otros deportes e incluso un partido de baloncesto de categoría nacional con aficionados, pero nosotros como somos de la ACB no podemos tener público. Es algo surrealista”, apuntaba durante la rueda de prensa de ayer el presidente del Obra Raúl López.

“Lo único que podemos hacer ante esto es seguir luchando para que desde la ACB y desde este club humilde alguien se dé cuenta de que se ha equivocado”, afirmaba. “Sabemos que la situación sanitaria es tremenda, pero mañana hay un evento de lo que sea y este pabellón puede tener una capacidad, limitada, de aficionados. Por eso estamos exigiendo que esto tiene que cambiar mejor ayer que mañana”, redundaba el máximo dirigente del Monbus que insistía en que la prohibición “perjudica especialmente a los equipos pequeños” . “Vamos a dejar que en breve pueda tener una solución”, anhelaba.

A LA ESPERA. José Luis Mateo, director general del Obra, también reconocía que “a nosotros lo que nos ha avanzado la ejecutiva de la ACB es que se ha hecho una propuesta de una paulatina vuelta a las canchas de los aficionados que ha sido traslada al CSD y ahora tanto el CSD como el Ministerio de Sanidad la está valorando”.

“Pensamos que la ACB ha dado muestras sobradas, como en la fase final de Valencia y por cómo se esta disputando la Liga, de tener capacidad más que suficiente hacer una vuelta a las canchas de los aficionados de manera escalonada y segura, y esto es lo que se ha trasladado en ese protocolo”, meditaba Mateo.

El director general del Obradoiro coincide con su presidente en que “ahora mismo no tiene mucha lógica que en los mismos recintos se puedan disputar otros eventos y encuentros de otras competiciones que en teoría tienen menor capacidad para instaurar medidas de seguridad de las que tiene la Liga ACB”. De ahí que todos los miembros de la Liga Endesa coinciden en tener la esperanza de que “pronto, no somos capaces de decir el día porque no depende de nosotros, volverá el público a las canchas”.