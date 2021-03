Pozas: “Nos hace falta una victoria para cambiar el chip”

Pepe Pozas, lesionado hasta final de temporada por la rotura parcial del tendón rotuliano de su rodilla izquierda, recogió este martes el premio al Jugador Estrella Galicia del Monbus Obradoiro en febrero, con un 54 por ciento de los votos de la afición. El capitán confiesa su ilusión por la designación y que la empleará para mostrar a sus compañeros que “en el Obradoiro se premia el esfuerzo y el trabajo”. Considera que el grupo está cada vez más cerca de poner fin a la mala dinámica de dos victorias en dieciséis encuentros: “El compromiso de los jugadores se ve y solo hace una falta una victoria para cambiar ese chip”.

El base malacitano abunda en esa idea. “Ahora en mi posición intento que todo lo que haya pasado quede ahí, que nos ayude a mejorar pero poco más, que no se coman mucho la cabeza porque más o menos es la única opción que tengo de ayudar. Ellos van asimilando que cada día estamos mejor y más cerca de ganar”, explicó en el Multiusos Fontes do Sar.

El pasado sábado el Obra claudicó en la pista del Joventut (91-84) tras rozar la remontada una vez que se vio dieciséis puntos por debajo en el último cuarto. Admite que las derrotas ya pesan en el ánimo. “Cuando tiras dos o tres veces solo y no anotas, dices: ‘Volvemos al día de la marmota’. Tiramos, hacemos buenos ataques, no anotas, ellos te cogen un rebote largo y ya generas una situación de transición en la que los equipos defienden peor. Eso psicológicamente nos castiga muchísimo y no estamos teniendo malos números en ataque, ni mucho menos, pero nos castigan muchísimo el error y las pérdidas”, reconoce Pozas.

El base obradoirista insiste en que son los detalles los que están marcando la diferencia entre ganar o perder, especialmente en los momentos calientes de los partidos. “En Badalona lo hicimos muy bien, siendo muy efectivos tanto delante como en defensa en el último cuarto. Y creo que eso también nos ayuda a ver que somos capaces de ser efectivos en los dos lados”.

En la rueda de prensa también se le preguntó a Pepe Pozas si ha habido contactos para su renovación más allá del mes de junio o si le preocupa su situación personal. “Sería un gesto pero el club sabe que no es necesario por mi parte, sabemos que el objetivo no está conseguido. Primero vamos a hacer las cosas bien, a conseguir todo, y mi futuro ya lo veremos cuando me recupere”, incidió.

CONTRA SUS EX. El Monbus Obradoiro recibe este sábado al Unicaja de Málaga en Sar (18.00 horas), el equipo en el que se formó Pozas, quien opina que la llegada de Fotis Katsikaris al banquillo y el fichaje del pívot Malcolm Thomas han revitalizado al cuadro andaluz. “Ofensivamente es un ciclón porque tiene muchísimos jugadores en todas las posiciones con capacidad para romper el partido y con mucha hambre”, argumenta. “Van a ir a muerte porque también lo necesitan, no tienen ni mucho menos clara la posición para el play-off y con el presupuesto que tienen irán con el cuchillo entre los dientes porque para ellos es una obligación”.