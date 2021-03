Pozas será operado ya esta tarde

“Te quiero. Eso es lo que más he leído y escuchado en las llamadas y mensajes que he recibido estos dos días. No pretendo daros envidia, solo agradecer de alguna manera la suerte que tengo en la vida, lo afortunado que me siento. Que esto que ahora me quita tanto a nivel profesional, ya me está dando, y gana por goleada, a nivel personal”, así resumía hace unos minutos el capitán del Monbus Obradoiro, Pepe Pozas, a través de sus redes sociales, sus sentimientos encontrados entre la dureza de una lesión que le mantendrá fuera de las canchas durante 3 meses y los gestos de aficionados y compañeros de profesión.

“Seguramente volveré a jugar. Malo será, como se dice por aquí. No sé ni dónde ni cuándo. Pero seguramente seguiréis aguantando mis pérdidas y triples fallados algunos añitos más. Me encantaría poder devolveros este cariño que estoy recibiéndolo de alguna forma. Pero ahora os tengo que dejar, que me quieren operar la rodilla o no sé qué...”, añadía sin perder su humor.

Porque a las 19.00 horas pasará por el quirófano en el HM La Rosaleda para reparar la rotura parcial del tendón rotuliano de su pierna izquierda por parte del doctor Miguel Hermida.