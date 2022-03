Preferente con triunfos también del Laracha, Xallas y Fisterra

Xallas-Sigüeiro (2-1)

El resultado sorpresa de la penúltima jornada de la Preferente Galicia. El Sigüeiro acusó la relajación de estar clasificado matemáticamente para la fase por el ascenso. Dos goles de Álex Blanco, el primero de penalti, remontaron el partido y dejaron sin valor el inicial de Borja.

Dubra-Paiosaco (1-1)

Los dos salieron satisfechos con el empate por alcanzar a la vez el pasaporte a la lucha por el ascenso. Martín García adelantó al Dubra antes del descanso e Iván Amor empató cerca del final. Ambos optan al tercer puesto en la última jornada.

Fisterra-Boimorto (1-0)

El Fisterra también se llevó anticipadamente el quinto y último billete para buscar el salto de categoría. Decidió la contienda de Ara Solis un solitario tanto de Víctor en la primera parte. El Boimorto sondeará el mercado de fichajes de cara a la segunda fase para ver si se refueza.

Puebla-Boiro (2-2)

Hubo un empate decepcionante para ambos en el derbi. Los vecinos Puebla y Boiro deberán pelear por la permanencia. Esta jornada confirmó la mala noticia a los boiristas. Diego Fernández, de penalti, y Felipe neutralizaron dos dianas locales.

Laracha-Vista Alegre (7-3)

Nueva y holgada derrota del colista Vista Alegre, esta vez a manos del penúltimo, el Laracha, destacando un “hat-trick” de Pape. De cara a la fase por la permanencia, el Laracha tiene el objetivo de escalar a la antepenúltima posición de la tabla.

YAGO IGLESIAS, HOXE EN SANTIAGO CON ADN FUTGAL O Comité Galego de Adestradores da Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) desembarcará na capital de Galicia este luns 14 de marzo co seu proxecto formativo ADN Futgal, unha iniciativa que percorre as delegacións federativas de Galicia.

Despois das dúas primeiras experiencias que tiveron lugar en Lugo e Narón, respectivamente, o salón de actos Amancio Amaro da sede federativa de Santiago de Compostela (estadio Vero Boquete de San Lázaro, 19 h.) será o escenario que acolla a terceira parada deste proxecto que puxo en marcha o Comité Galego de Adestradores que preside Iván Cancela. Os relatores desta terceira xornada serán Dani Gesto (adestrador da canteira da SD Compostela), Alberto Mariano (adestrador do CD Estradense) e Yago Iglesias (técnico do Zamora CF). Iglesias, ex adestrador da Sociedade Deportiva Compostela, é o encargado de pechar esta xornada na capital galega co relatorio A adaptación do adestrador o contexto. ADG / REDACCIÓN