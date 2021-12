Premios con polémica artificial

tiros libres Que Luka Doncic es una de las grandes estrellas de la NBA nadie lo pone en duda, a pesar de que cuando aterrizó en Estados Unidos, en la temporada 2018-19, algunos analistas norteamericanos, que suelen sobrevalorar el producto nacional y apenas se enteran de lo que ocurre fuera de sus fronteras, pusieron en duda que el esloveno criado en la cantera del Real Madrid no pasaría de ser uno más de los jugadores europeos que deambulan por la competición pasando de equipo en equipo pero sin dejar huella.

Hoy, en su cuarta temporada en la mejor liga del mundo, el joven nacido en Eslovenia es el buque insignia de un equipo, los Dallas Mavericks, que echan en falta rodearlo de más talento para aspirar a cotas mayores.

Los rivales saben de su valía y a pesar de aplicarse a fondo en su marca, lo cierto es que casi todas las noches resulta ganador de sus duelos individuales aunque al final el marcador señale una derrota.

Sin embargo, hay un apartado en el que no solo no ha mejorado, sino que lleva camino de empeorarlo. Ahora mismo su gran hándicap son los tiros libres lo que no deja de ser curioso para un hombre que las mete desde todas las esquinas y que si en algo sobresale es en los lanzamientos de media distancia y en el triple. En esta temporada su porcentaje en tiros libres está en el 65,2 %, su peor promedio desde que está en la NBA cuando, sin ser nada del otro mundo, superaba el 70%.

Este fallo en sus estadísticas era algo que acompañaba y aún acompaña a otros muchos grandes jugadores. Uno de los que llamaba más la atención fue Shaquille O’Neal, quien dominaba con mano de hierro la pintura, logrando cuatro anillos, pero que desde la personal promedió un raquítico 52,7 %. Y hay quienes siguen con números parecidos como Dwight Howard, de los Lakers, que se mueve en uno paupérrimo 58 % o quien también lo supera, para peor, como Ben Wallace, en un 41,4 %. Sin olvidarnos de que un mito como Wilt Chamberlain se retiró con un 51,1 % de acierto desde la personal.