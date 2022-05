Presentación da Volta Ciclista á Provincia da Coruña, na Deputación

esta semana. O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, a deputada de deportes, Cristina Capelán e o presidente da Federación Galega de Ciclismo, Juan Carlos Muñiz, presentan hoxe ás 10.30 horas a XIX edición da Volta Ciclista á provincia, que regresa tras dous anos de parón pola pandemia co apoio da institución provincial coruñesa. No acto informativo participarán ademáis os alcaldes de Ortigueira, Juan Penabad; A Laracha, José M. López Varela e A Pobra do Caramiñal, Xosé Lois Piñeiro, que serán sede das tres etapas, que se disputarán esta fin de semana. Entre os equipos galegos más salientables desta edición convén citar a participación del Club Ciclista Padronés-Cortizo con corredores como Eric Fagúndez o Sergio Chumil, xa presentes neste 2022 en podios de varias carreiras. reDACCIÓN