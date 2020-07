Primeiras prácticas na Escola Galega do Deporte

Santiago. O Centro Galego de Tecnificación Deportiva, en Pontevedra, acolleu onte as primeiras sesións prácticas do curso de adestradores deportivos nivel 1 dentro da Escola Galega do Deporte reactivada pola Secretaría Xeral de José Ramón Lete Lasa a pasada semana.

Son 25 os alumnos das federacións de halterofilia e remo que onte se formaron na valoración inicial de accidentados, técnicas de soporte vital básico, protocolos de seguridade e primeiros auxilios.

A Escola Galega do Deporte, centro público da Secretaría Xeral en colaboración con Ufedega (Unión de Federacións Deportivas de Galicia), levaba dez anos sen actividades formativas. REDACCIÓN