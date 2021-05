Primeiro posto do Club Atletismo MillaRaio no Autonómico sub-16

Santiago. Primeiro posto do Club Atletismo MillaRaio no XXVII Campionato de Galicia sub-16 que se disputou este sábado nas pistas do Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra. A entidade amesá participou con nove atletas, cinco deles conseguiron a medalla de ouro, dous foron prata e outros dous conseguiron o bronce. Por unanimidade, os membros do equipo elixiron a Diego Fagúndez para que os representase no máis alto dun podio restrinxido pola normativa COVID-19 a un só atleta.

Ata o máis alto do podio subiron Alejandro Jiménez nos 300 metros, Yago Iglesias (filial da SD Compostela Atletismo) nos 3.000 metros, Noel Ferraces no salto de altura, fixo dobrete Alfonso Labella nos lanzamentos de martelo e xavelina.

Acadaron os segundos postos Alejandro Jiménez, no salto de lonxitude, e Pablo Cariñena, no lanzamento de disco, mentras que lograron o bronce Lucas Dagnac, no triplo salto, e Diego Fagúndez, no seu debut na proba dos 5.000 metros marcha.

No Campionato de clubes sub-20 celebrado o día 22, a atleta sub-18 do MillaRaio, Salomé Segade, venceu na proba dos 5.000 metros marcha conseguindo a mínima para o Campionato de España da súa categoría. ecg