Primera lección de cara a la Eurocopa: España aún necesita afinar la puntería

··· “Me he sentido muy bien, es un privilegio estar hoy aquí y haber jugado mi primer partido con la selección. No ha salido como queríamos, porque queríamos ganar, pero hemos trabajado bien y nos servirá para el futuro, para poder afrontar los próximos partidos de la mejor manera posible”, dijo el debutante Laporte.

··· Unai Simón asegura que ser titular en la Eurocopa no es lo “primordial” pero que “la presión” no le puede “nunca”. “Entiendo que se pueda hablar de la portería, son cosas que no me preocupan. Intento entrenar bien todos los días y si el mister me pone, intento aportar lo mío”, afirmó.