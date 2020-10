Primeros goles de Miku y debut de Lucho García ante el Arzúa

A Coruña. El venezolano Miku Fedor se estrenó como goleador con el Deportivo y el colombiano Lucho García debutó bajo el arco del conjunto gallego en la amplia victoria de ayer (5-0) sobre el Arzúa de Tercera División.

El segundo amistoso del Deportivo, el primero en el Estadio Abanca-Riazor, resultó plácido para los jugadores de Fernando Vázquez cuando lograron desatascarlo. La cita fue especial para jugadores como Miku, el uruguayo Nacho González, que ya habían debutado el pasado fin de semana ante el Racing Villalbés, el costarricense Celso Borges, que regresó a ese estadio local tras haber puesto fin a su primera etapa como blanquiazul en 2018, o el debutante Lucho.

El guardameta colombiano, que procede del Sevilla y arrastró problemas físicos en la pretemporada, salió en la segunda mitad, con el partido ya resuelto (3-0).

Los blanquiazules acabaron con la resistencia del Arzúa a los 28 minutos con un gol de Lara, que voleó con la derecha en el área tras una falta, y resolvieron antes del descanso con dos goles en las postrimerías del primer periodo, uno de Keko Gontán y otro de Miku.

En la segunda parte, Celso Borges anotó el cuarto en un saque de esquina que buscó a ras de suelo y el quinto lo firmó el canterano Yago Gandoy tras una gran jugada colectiva.

Un hombre feliz. La jornada para el Dépor arrancó con la presentación del internacional costarricense Celso Borges quien justificó el porqué de su regreso al Deportivo en Segunda División B: en el equipo blanquiazul y en A Coruña es “feliz”. “Aquí soy feliz, aquí me encuentro bien, es un lugar donde siempre me trataron muy bien, tanto los del club como los de fuera, me siento bien en la ciudad, bien ubicado, mi esposa también, a mis padres les encanta, el reto deportivo es enorme y lo veo como una oportunidad muy linda para volver a llevar al Deportivo adonde tiene que estar”, comentó.

El centrocampista reconoció que la “experiencia” que tuvo en Turquía, donde rescindió unilateralmente su contrato en agosto, le hizo “valorar lo que tenía” en el Deportivo. “La vida es muy corta, más en estos tiempos un poco complicados, y hay que disfrutarla”, dijo y añadió: “No tengo problema en jugar en esta división porque lo que pienso es que voy a jugar con el Dépor”, arguyó. C.A. Fdez.