Primo y el “trabajo invisible” para volver a exhibir su mejor versión

La SD Compostela no pudo disfrutar de su mejor versión la temporada pasada, con dos lesiones importantes que apenas le permitieron disputar trece encuentros y marcar dos goles, pero en la actual Óscar Conde Primo acumula ya siete partidos, todos como titular y cuatro completos, en los que ha anotado cinco dianas para liderar la estadística blanquiazul. El ariete celebra sus buenas sensaciones en el aspecto físico.

“Este año me encuentro bien físicamente, que el pasado no pude participar lo que me hubiese gustado porque no pasé de cuatro o cinco partidos seguidos y ahora ya llevo siete. Esa cifra ya lo resume. Físicamente me encuentro muy bien, por suerte estoy viendo portería, estamos ahí terceros y hay que seguir”, explicó Primo en la rueda de prensa que protagonizó este miércoles en la sede de Segundo Rey, patrocinador de su dorsal 7 y del partido de este domingo ante la Gimnástica Segoviana (12.00 horas en el Vero Boquete de San Lázaro).

Rodri Veiga, técnico de la SD, ya alabó el nivel de su delantero hace apenas un mes, después de su brillante actuación frente al Móstoles. “He recordado al Primo que vino hace unos años. Muy contento por él porque el trabajo, el del verano y el de ahora, empieza a dar sus frutos. En el campo ha estado cómodo, ha disfrutado y ha tenido la recompensa del gol. Además ha hecho un trabajo enorme para ayudar al equipo en la presión alta”, comentó el míster entonces. El ariete redunda a la hora de remitir al esfuerzo del pasado para explicar la mejoría que atraviesa.

“Cuando me rompí de nuevo en el isquio, la temporada pasada, no tenía que haber forzado y encima me lesioné al salir al campo y aguanté los 25 minutos. Mal por mi parte porque no tendría que haberlo hecho”, reconoce, en referencia al encuentro frente al Pontevedra del pasado ejercicio. “Sí que puedo decir que cuando acabamos, en mayo, estuve dos meses viniendo a San Lázaro, cuidándome, tratándome, y ese trabajo invisible es el que se está viendo”, subraya.

VALIOSO TRIUNFO. En un campo estrecho y de césped artificial como el Pepe Quimarán de la UD Llanera, que a priori no es el escenario ideal para el Compostela, el equipo de la capital gallega fue capaz de sacar los tres puntos en juego (1-2). Una victoria que lo mantiene invicto, que rompió la racha de cuatro empates consecutivos y que demostró que también puede salir airoso en contextos menos favorables.

“Una racha de cuatro empates, casi todos han sido con buenas sensaciones. Te molesta porque te has puesto por delante y te han empatado, pero por fin este finde pasado conseguimos sacar los tres puntos y más en aquel campo que no es nuestro estilo de juego. Supimos sacar el buzo de trabajo, corrimos del primero al último y me quedo con eso, con que somos equipo”, sostiene Primo, satisfecho por volver a ganar y por demostrar la versatilidad de la plantilla.

“Este año tenemos más variedad que el pasado. Tenemos nuestra idea de tener la pelota, ser verticales, llegar con gente al área, pero este año los fichajes que hemos conseguido realizar también nos ayudan en esos campos, hay gente con condiciones diferentes a nuestro estilo de juego”, subraya el cántabro.

Los cinco sentidos del Compos están ya puestos en el próximo compromiso. Visita el Vero Boquete la Gimnástica Segoviana, que ocupa la sexta posición del Grupo 1 de Segunda RFEF con 12 puntos, dos menos que el cuadro blanquiazul, tercero en la tabla con 14. “Tengo algún conocido allí y ya les he visto dos o tres partidos. Es un equipo que me gusta, con un estilo como el nuestro, que le gusta tener la bola y va a ser un rival difícil porque si no sabemos apretarle y presionarle bien, nos va a poner las cosas muy difíciles”, advierte.

Con todo, el delantero es optimista de cara al domingo aunque conoce el principal peligro de su rival: “Que nos quiten el balón y nosotros igual nos volvamos locos y no interpretemos bien el partido. Si seguimos en la misma línea, presión alta y como estamos bien físicamente, conseguiremos los tres puntos”, sentenció Primo en su comparecencia ante los medios de comunicación.