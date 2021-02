Primo ya puede correr y espera empezar a tocar balón a finales de semana

El delantero del Compostela Primo, que se ha perdido los tres últimos partidos del equipo por una rotura de fibras en el semimembranoso del muslo derecho, ya ha empezado a correr. El caballero de la venda aboga por no precipitarse en su recuperación, llama al vestuario a seguir en la misma línea y avisa, aunque con los pies en el suelo, que ganar el domingo al Racing de Ferrol (19.00 h) podría dar pie a hablar de metas mayores.

“Ahora mismo estoy bastante mejor, mañana hace 21 días que me rompí en el Helmántico. Estoy empezando a correr un poco, buscando las sensaciones. Parece que el isquio está funcionando, pero con calma, todavía queda”, valora Primo sobre su lesión en una conversación con este periódico.

El atacante blanquiazul, autor de dos goles en la presente campaña, confía en empezar a hacer cosas con el grupo a partir de la próxima semana siempre que la evolución siga su curso: “Llevo cuatro o cinco días corriendo, empezaré a finales de semana a tocar un poco balón individualmente. Según vaya encontrándome, ya entraré la semana que viene o no, según el servicio médico opine”.

En cualquier caso, Primo aboga por no precipitarse en su recuperación y darse el tiempo suficiente para evitar posibles recaídas, sobre todo con el tramo final de la primera fase acercándose. “Hay que hacer como cuando rompí en Coruxo el aductor, que no nos marcábamos fechas. De repente curó bastante bien y creo que jugué contra el Pontevedra antes de tiempo. Hay que seguir en la misma línea, quedando lo que queda no me puede volver a pasar otra lesión de estas, porque llega el tramo final”. De hecho, apunta el atacante cántabro que “ya bastante liada es que juegas tres partidos, estás un mes parado, juegas otros tres y paras otro mes en Navidad, y ahora otro más”.

En sus tres temporadas en el Compostela Primo siempre fue fijo en los planes de Yago Iglesias. Sin embargo, las lesiones, como la que sufre actualmente, le permiten ver el fútbol desde otro ángulo pero, sobre todo, sufrir más que sobre el césped. “En la grada se pasa mal, pero desde casa viéndolo por la tele yo creo que lo pasé peor. Contra el Guijuelo estaba muy nervioso, inquieto, moviéndome por toda la casa, y más a raíz de su gol en la primera parte. Se pasa bastante mal”, confiesa el delantero.

Ver al equipo desde fuera únicamente le ha servido para confirmar que el Compostela lo está “haciendo francamente bien y hay que seguir esta misma línea. Todo el trabajo de este proyecto de años atrás está dando sus frutos”. Y, de paso, apunta una de las claves para que no se tuerzan las cosas: “Dos palabras que están en mi diccionario, humildad y hambre, hay que seguir con ellas”.

TRABAJO Y MÁS TRABAJO. El trabajo es la base que explica el tercer puesto de la SD, y también la razón para pasar de “los palos de que no había goles” a ser actualmente “el equipo máximo goleador del subgrupo junto al Ferrol”, el próximo rival en el Vero Boquete. “Hay que trabajar día a día de cara al fin de semana”, explica Primo, que añade que si el domingo “se consiguen los tres puntos igual se puede hablar de otra cosa. Pero la clasificación es irreal, porque hay equipos con partidos de menos por el COVID”. Por eso añade que “hay que tener calma” y recuerda que “el objetivo es la salvación”.

Así como el Compos es tercero, equipos llamados a estar arriba como Deportivo, Pontevedra o Racing no están viviendo su mejor momento. “El tema económico es importante, pero está demostrado que Segunda División B es una categoría muy complicada. No solo es el aspecto económico, sino tener un buen vestuario, una buena piña, ir todos a una, tanto titulares como suplentes, es fundamental”, declara el futbolista.

Aunque ya conocía la categoría, este es el primer curso de Primo con el Compostela en Segunda B. “Segunda B son errores, tanto ofensivos como defensivos. Un partido en el que tienes dos errores el otro equipo seguramente no perdone”, asegura.