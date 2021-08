Primoz Roglic y Bernal, los protagonistas del gran duelo en la Vuelta de las catedrales

··· Primoz Roglic guarda buenos recuerdos de sus victorias en 2019 y 2020 y, pese a no haber pensado en que podría ganar una tercera seguida, sí cree que llega preparado y con “confianza”. Tras su caída en el Tour y cuajar unos buenos Juegos, llega bien a la ronda española. “Vamos a ver si estoy listo para ganar, se verá en unos días. Pero he hecho todo lo que podía, tengo confianza y llego aquí con un equipo fuerte. Tenemos que salir a rodar y probarlo todo”, manifestó. “Tengo que pensar en mí mismo, en lograr mi objetivo, más que en mis rivales. Estoy más preocupado en cómo afrontaré cada día, en no cometer errores en el equipo. Pero no solo está Egan, que está fuerte, será una gran lucha con muchos otros rivales”, auguró.