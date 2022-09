Quartararo confía en gestionar de mejor modo la carrera de Tailandia

Buriram. El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), líder del campeonato del mundo de MotoGP y vigente campeón, afirmó en Buriram que la de Japón “fue una carrera frustrante”, por no poder “hacer adelantamientos”.

“Íbamos muy bien de ritmo, pero estábamos muy atascados y en este circuito creo que sí podemos gestionar bien la situación como para tener un buen resultado”, señaló.

“En cualquier caso, creo que llueva o no, podemos tener un gran resultado, si bien los dos primeros sectores serán duros para nosotros, pero estoy preparado”, destacó Quartararo. De las soluciones a sus problemas, afirmó que tiene que buscar los tiempos “en cualquier sitio, sobre todo en la frenada”, porque ahí son “bastante fuertes con el nuevo chasis y en seco”. “En mojado, ya veremos, pues en Motegi iba pilotando demasiado agresivo y no me estaba funcionando ya que en mojado tienes que ser más fino, más suave, y no fue nuestro caso”.

“Tenemos que dar el máximo y tratar de encontrar nuestro ritmo, como en Motegi, donde las primeras vueltas fueron buenas, pero no pudimos hacer esto en la clasificación, así que veremos cómo gestionarlo”, explicó. EFE