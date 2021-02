“Quedan meses para Tokio y confío en que podré acercarme a esa marca”

Hace prácticamente una semana conseguía en el Campeonato de España de clubes de Barcelona un nuevo récord gallego (17,86) y la segunda mejor marca española de la historia bajo techo, colocándose como la octava lanzadora europea del año y la undécima del mundo. ¿Cómo se le quedó el cuerpo? Me hizo mucha ilusión conseguir una marca de esta altura. Venía entrenando muy bien, y calentando ya me vi que estaba lanzando lejos. Llevaba dos pruebas que calentando lanzaba lejos pero en la prueba no salió. Aún soy un poco novata en el giratorio, llevo poco más de un año, y se me descontrola mucho la técnica con los nervios y al querer darle fuerte. Cambio gestos que no tengo que cambiar. ¿Por sensaciones y por el trabajo previo de todos estos meses se esperaba esta marca? Entrenando lanzo contra una red, por lo que hasta que voy a competir no lo sé. En la prueba, por los nervios, empecé con unos tiros de 16 metros, pero intenté estar tranquila y hacer lo que hacía mientras calentaba. Cuando salí del círculo no noté que fuera perfecto, pero se fue lejos. Eso también es lo que tiene el giratorio, que no notas un tiro superpotente pero se va lejos igual. Son los cambios de una técnica a otra. Cuando lo midieron fue una ilusión, me quedé a nada del récord de España. Desde el año 2017 no hacía marca personal y por fin estamos en el camino. Estoy muy contenta y con ganas de seguir. Y por cómo está entrenando, por cómo se ve en su día a día, ¿diría que los 18 metros ya están a su alcance? Sí, de hecho calentando yo creo que estaba sobre 18. También se tiene que dar que yo esté fresca en la competición, que me salga la técnica bien... Hay unos factores que se tienen que dar para que salga la marca, pero yo entrenando me estoy encontrando muy bien. Estoy esperanzada, yo creo que sí puedo alcanzar estas marcas, no sé si en el Campeonato de España, pero sí esta temporada, porque todo el trabajo está enfocado hacia ello.

Como usted misma apunta, la técnica giratoria todavía le resulta bastante novedosa. Incluso al principio, como es lógico, se le presentaban ciertas dudas sobre un estilo o el otro, pero ahora me da que no vuelve al lineal ni en broma. Al principio era una incertidumbre, era ir probando, y todos los comienzos son complicados. Desde el principio ya dije que esto es entrenamiento, entrenamiento y repetir mucho, porque yo llevo toda la vida lanzando lineal. Cambiar implica sesiones muy intensas de técnica, de ejercicios, de asimilar sensaciones, gestos... Tener tiempo para entrenar ayuda, y se nota muchísimo la diferencia de un año a otro a estas alturas. Ahora sí que puedo decir que veo el cambio a mejor, que hice bien en cambiarme a giratorio porque creo que tengo mucho margen de mejora.

A nivel de entrenamiento quizá no haya sido el mejor año por los meses de confinamiento y los efectos de la pandemia. Cuando volvimos a entrar al CAR, a finales del mes de mayo, era casi como volver a empezar. Estaba muy perdida porque eran casi tres meses sin tocar la bola. Pero de cara al Campeonato de España de verano remontamos muy bien, y en octubre ya nos concentramos en sesiones superintensas de técnica, ya con la base de la temporada anterior. Todo el mes de octubre fue muy preparatorio a nivel físico y a partir de noviembre ya me puse a entrenar mañana y tarde. Llevo así desde entonces, todo el invierno está siendo muy productivo. Si echamos la vista atrás durante los últimos meses ha dado un salto de calidad evidente. Hace justo un año, también en el Campeonato de España de clubes, ganaba por primera vez a Úrsula Ruiz, que llevaba más de una década sin ser superada por una atleta española. Posteriormente se proclamó campeona de España al aire libre, con lo que le volvió a ganar, y hace apenas una semana, más de lo mismo. Imponerse en ese duelo individual, que casi siempre caía del otro lado, ya no es tan infrecuente. Suli me saca once años, que son once años de experiencia y de entrenamiento. Yo hasta ahora a nivel de marcas siempre estaba intentando alcanzarla, y muchas veces podíamos estar parejas pero al final siempre me ganaba. Lo que pasa ahora, aparte de que yo he dado un cambio, es que ella no está en los mismos niveles de marcas que solía estar otros años en los que sí teníamos esos duelos y en los que me daba un repaso. Son las dos cosas, que ella no sigue en las mismas marcas y que yo estoy subiendo las mías. Pero sé bien que ella sigue luchándolo y entrenando a tope todos los días, así que esperemos que esto solo haya sido un bache y que vuelva a estar en sus marcas.

Belén, durante un lanzamiento en el Campeonato de España. Foto: sportmedia.es

Ahora toca dirigir ya la mirada al Campeonato de España en pista cubierta, que se disputa este fin de semana en Madrid. ¿Con qué objetivos acude a la cita? El objetivo es volver con el oro a casa, pero quiero ir tranquila y soltar el brazo para que salga la marca que yo creo que puedo hacer. Si no sale no pasa nada, pero lo habré intentado. Me vi tan bien calentando el otro día y entrenando que creo que puedo hacer un poco más y a ver si consigo 18 metros. La mínima para el Europeo son 18,20 y quiero lucharla, es la última competición de pista cubierta. Mi objetivo es ir a por todas y a ver si consigo esa marca. Y si no la consigo no pasa nada. Aún quedan muchos meses para Tokio y yo confío en que con trabajo y constancia podré acercarme a esa marca.