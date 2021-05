Quema sus últimas naves el Estudiantil en su visita al ‘renacido’ UD Ourense

No hace tanto, el pasado 21 de abril, el Estudiantil jugó contra la Unión Deportiva Ourense, en Santa Isabel, el partido de la primera jornada del grupo por la permanencia en Tercera que se tuvo que aplazar por el COVID. Ganó el Estudiantil 3-2, con cierta solvencia, y soñó cobn acercarse a la línea de salvación. Y la UDO, por contra, se vio tocado y hundido: hasta ocho puntos alejado del cuarto puesto, el primero del grupo cuyo ocupante al final permanecerá en Tercera, se vio el conjunto rojillo.

Esta tarde (16.30 horas) los dos conjuntos vuelven a enfrentarse, pero será en O Couto, con un importante apoyo para el cuadro ourensano, y en una situación clasificatoria distinta: el estudiantil sigue anclado en la zona baja, queriendo pero no pudiendo salir de ella: a nueve puntos del cuarto, con 18 (seis partidos) por disputar en el grupo.

La UD Ourense, sin embargo, suma 35 puntos, sólo uno menos que el Barco, que ahora es cuarto, y dos menos que el Arzúa, tercero. Y hasta cuatro menos que sus vecinos del Ourense CF, primeros. Todo puede pasar todavía en el grupo por la permanencia.

A eso se aferra el Estudiantil. El equipo que entrena Gelucho recibió un fuerte golpe (uno más este curso) en el campo del Atios, la semana pasada: ante un rival directo, ganaba 0-1 en el descanso pero se vio remontado en la segunda parte: 2-1. Los errores se pagan, las oportunidades van pasando y cada vez queda menos margen.

El Estudiantil sabe ahora que no depende de sí mismo para salvarse, deben fallar los de arriba, aprterase la clasificación de un grupo muy exigente, tremendamente igualado. Sólo así podrá recuperar la importante distancia que tiene ahora: nueve puntos.

Pero también sabe que si no saca adelante sus partidos no va a servir de nada que los demás fallen. La primera opción de sumar tres puntos, aunque sea complicada, la tiene hoy en O Couto. Allí Gelucho no podrá contar con los sancionados Antón Vilas (termina hoy su castigo de tres partidos) y Emilio, que cimplió ciclo e cinco amarillas.