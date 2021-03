“Queremos la permanencia, pero nos hemos ganado a pulso el derecho a soñar”

Olvidados ya los últimos problemas en forma de lesiones Hugo espera poder ayudar este sábado a sus compañeros a hacer frente al Celta B (17.00 horas, Vero Boquete), en la primera de las tres últimas jornadas en las que reclama el derecho del equipo a soñar.

¿Cómo se encuentra físicamente?

Este parón me ha venido genial. He tenido una mala suerte terrible con las lesiones. Intento poner todo de mi parte, pero desde que llegué al Compos parece que no acaban. La última lesión fue pisando mal en Santa Isabel, con un taco que me quedó enganchado. Parece que siempre me pasa a mí, pero este fin de semana creo que voy a poder ayudar a mis compañeros.

Llega el Celta B, que a pesar de las dos últimas derrotas es uno de los rivales más peligrosos.

Es uno de los equipos más fuertes fuera de casa. Nosotros no hemos pensado en ningún momento que el Celta venga en un bache. Tiene algo muy cerca que no lo va a querer soltar. Y a nivel institución tener un filial en Primera RFEF es mucho mejor que en Segunda RFEF. Van a venir con todo.

El año pasado solía comentar que al entrar en el vestuario sentía que iba a pasar algo grande. ¿Sigue teniendo esa misma sensación?

En este vestuario hay algo diferente, te lo puedo decir yo que he estado en muchos. No sé lo que es, o si es un cúmulo de muchas cosas. Se han juntado muchas personas que tienen ambición, que son buenas personas, y por encima son personas que tienen unas capacidades enromes para el fútbol.

A propósito de esa ambición, ¿se ven entre los tres primeros?

Tenemos todo cerca, pero también lo tienes todo muy lejos. Evidentemente, queremos la salvación, pero nosotros queremos soñar, nos hemos ganado ese derecho, nos lo hemos ganado a pulso. Luego el fútbol nos dirá si nos va a dar o no. I.F.