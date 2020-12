“Queremos traducir las buenas sensaciones en sumar de tres en tres”

El Compostela visita mañana al Celta B (Barreiro, 12.00 horas) con el propósito de convertir la buena dinámica de juego en victorias para dar un salto en la clasificación antes del parón de Navidad.

“Lo que todos queremos es que las buenas sensaciones del equipo se empiecen a traducir en sumar de tres en tres. Estamos en la buena línea, estamos superando las expectativas que todos teníamos de cara a la exigencia de esta categoría”, relata el entrenador compostelanista, Yago Iglesias, en la rueda de prensa previa a la jornada.

“La diferencia entre tener algún punto más está en los detalles, estar más acertados en las áreas rivales. Tuvimos ocasiones para tener algún punto más”, añade el míster.

A pesar de haber dejado atrás el tramo más complicado sobre el papel, Yago señala al Celta B como uno de los rivales más peligrosos: “El desplazamiento de este fin de semana es de los más complicados de esta temporada, junto a Unionistas y Guijuelo”. Y apunta las claves de su reflexión: “Es un equipo muy versátil, tiene mucha calidad individual y colectiva y tiene automatismos tanto para tener la pelota como para ser vertical. Busca muy rápido la portería rival. Tiene recursos para cualquier tipo de fútbol”.

Una valor añadido del Celta B, común en todos los filiales de equipos profesionales, es el bagaje que otorga a algunos de sus futbolistas entrenar y competir con el equipo de Primera División, algo que para Yago Iglesias tiene sus pros y sus contras.

“Tiene jugadores de primer nivel, con ritmo de competición de Primera División. Pero también tiene sus contras, estos jugadores no entrenan con el filial durante la semana y puede que no sean titulares o incluso no vayan convocados, porque tienen un plantilla amplia. Tienen muchos recursos en cuanto al once, Onésimo siempre los varía”, afirma, mientras recuerda que Fontán, Gabri Veiga o Sergio Carreira ya debutaron en Primera.

Para conseguir la victoria, el entrenador pide “seguir siendo un equipo que crece semana a semana”.

IGUALDAD. Ganar, el objetivo que todos persiguen, es “complicadísimo en este tipo de formato y con esta igualdad. Pocos equipos hay que ganen dos partidos seguidos. Siempre que seas capaz de conseguir tres puntos vas a ver un salto brutal en la clasificación”. Pero la tabla no quita el sueño al míster: “No hay que alarmarse. Tampoco hay que levantar el pie del acelerador, pero en cuanto a puntos vamos en la línea positiva para ser capaces de conseguir lo que queremos en la segunda vuelta”.

Para seguir en esa línea, Yago se marca el reto de ganar los dos partidos antes de Navidad. “Vamos a Vigo a ganar, y la siguiente semana lo plantearemos para ganar, como cada semana. Si hacemos seis de seis, que es lo que queremos, seguramente nos vayamos al parón en una posición espectacular”.

Hugo, con una lesión en el sóleo, y Sergio, con un esguince de tobillo, serán baja.