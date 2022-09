“Queremos una Federación más cercana y que sirva a los clubes”

Usted es una persona conocida en el ámbito de la gestión sanitaria. Tiene fama de extraordinario gestor ¿Cómo se consigue?

Se consigue con dedicación, con liderazgo y sobre todo siendo capaz de aglutinar al mejor equipo posible. Sin equipo es absolutamente imposible hacer nada, ni en Sanidad ni en ninguna faceta. Sabiendo contar con los mejores el éxito está garantizado y yo he contado con los mejores sin duda alguna. Eso es extensible al grupo que encabezo en esta nueva aventura, con ellos el éxito está garantizado. Es muy difícil encontrar una candidatura más completa en el mundo del baloncesto gallego.

También le preocupan las cuestiones sociales y deportivas. ¿Por qué su implicación en favor de otros colectivos?

Es una preocupación de siempre, en la medida de lo posible tratar de ayudar en aquello que sea posible. Si se tiene la fortuna de poder hacerlo es obligado hacerlo.

Su vinculación a otros deportes le ató al Obradoiro, a cuya directiva pertenece. ¿Qué le animó?

Un proyecto de ciudad. Un grupo de personas nos implicamos hace más de 12 años con el Club en la segunda división a construir un proyecto deportivo que consiguiera devolver el baloncesto de Santiago a la primera división nacional empezando desde la base. Hoy contamos con una cantera integrada por más 400 jugadores que compiten con éxito en los campeonatos nacionales de sus categorías con gran éxito deportivo. Se cuenta con una extraordinaria base de jugadores que permitirán mantener el baloncesto de nivel en el futuro. Eso fue lo que nos guío a implicarnos en el proyecto Obradoiro.

¿Cómo define a este espectáculo de masas que, en algunos países, como EE.UU., es el favorito de millones de aficionados?

Es intensidad, emoción hasta el final. un partido puede cambiar de rumbo en un segundo y eso atrae y engancha. Lo podemos calificar de deporte adictivo una vez que lo conoces ya no lo dejas.

Galicia tiene dos equipos de baloncesto en la ACB. ¿Nos gusta esta competición a los gallegos, o solo a los compostelanos y lucenses?

En Galicia gusta el baloncesto. No solo en Santiago y Lugo. Hay proyectos en Ourense y A Coruña de muchísimo nivel que más pronto que tarde estarán en ACB. Pero el baloncesto es mucho más que eso hay miles de licencias Federativas con clubes participando en ligas por toda la comunidad.

Están a punto de celebrarse elecciones para la presidencia de la Federación Galega y usted se presenta como candidato. ¿Qué programa ofrece?

Pues más que un programa una candidatura colegiada, con profesionales de reconocida experiencia y prestigio en el ámbito de la Federacíon Gallega de Baloncesto. El programa es sencillo, estudiar y comprender lo que se ha estado haciendo bien hasta ahora y lo que es posible mejorarlo que, por lo que hemos ido conociendo, existe un amplio margen para ello. En este sentido, queremos que la Federación se organice de abajo arriba, es decir, que los clubes cobren mayor importancia en la toma de decisiones y dar altavoz a los muy diferentes colectivos que existen dentro del seno de la Federación. Un ejemplo es la idea de elaboración de comisiones dentro de la asamblea, para que diversas realidades como pueden ser las ligas competitivas, el deporte rural, el deporte escolas, el minibasket o el baloncesto femenino puedan tener su propio espacio y ámbito de debate y cuyos acuerdos sean elevados a la Comisión Delegada de la FGB. Queremos acercar la figura del arbitraje a la de jugadores y entrenadores y que sean una misma realidad con formaciones coexistentes y paralelas. En definitiva, queremos una federación más cercana y que sirva a los clubes.

De todos los puntos, ¿cuáles cree que podrían ser fundamentales para el corto y medio plazo?

A corto plazo quiero que quede claro mi deseo de ausencia de retribución de la figura del presidente y los directivos que puedan formar parte de nuestro proyecto, el establecimiento de un régimen de transparencia estricto y un proceso abierto de contratación de personal. Queremos desarrollar un canal de comunicación directo e inmediato de los clubes con la FGB y queremos que los árbitros tengan una formación suficiente y que se consigan cubrir todos los partidos programados. A medio plazo queremos recuperar el peso de la FGB en la FEB y establecer unas buenas relaciones con la misma, así como desarrollar un papel importante en la UFEDEGA que es una unión de federaciones que está teniendo cada vez más actividad e iniciativas que ayudan a los clubes. Queremos que se mejore la prestación de asistencia sanitaria a los beneficiarios de licencia deportiva y que se les atienda rápido, con garantías y de manera sencilla. Recuperaremos la impartición de todos los cursos de entrenadores por parte de la FGB, dado que no comprendemos que no se desarrollen en el presente curso. Nuestra intención es crear ligas durante la temporada de 3x3, sub 22 y veteranos, dentro del propio ámbito de la FGB.

¿Y los que mejorarán en el futuro?

A largo plazo trataremos de crear itinerarios de actuación para árbitros, entrenadores y jugadores, de manera que la federación ponga los medios de los que los clubes no disponen para su mejora en diferentes cuestiones, en igualdad de condiciones para todos ellos.

¿En qué se diferencia su propuesta de otras que aspiran al cargo?

No creo que sea yo quien deba analizar otras propuestas pero lo que sí es cierto es que nuestra candidatura la forma un grupo de trabajo joven pero con mucha experiencia en el ámbito del baloncesto profesional y de la propia FGB con experiencia en la Liga ACB, en ligas FEB. Además de dicha experiencia creo que en el ámbito de gestión empresarial, deportiva, jurídica y psicológica estamos en manos de profesionales que se han prestado para ponerse al servicio de la propia Federación. Dicho esto, huimos de personalismos, lo que perseguimos es una mejora en los procesos de gestión de la propia federación, en atender a todas las realidades y en atender a los clubes. En dar más claridad a la organización de las competiciones y en mejorar las cosas desde la normalidad. Nuestra candidatura no nace con filias o fobias, sino con un expreso deseo de mejorar el baloncesto gallego. Nuestra propuesta es clara, centrada y profesional con un profundo respeto por las cosas buenas que se han hecho hasta ahora y con un evidente y profundo afán de mejora.

Como gestor de reconocido prestigio, ¿en qué se beneficiarían clubes, jugadores y aficionados si resulta elegido?

Entiendo que en primer lugar conseguiríamos que se sientan parte de la propia federación, que no tengan reparos en llamar para consultar aspectos o proponer cuestiones, que se sientan partícipes en el día a día de la misma. Los jugadores mejorarán en su asistencia sanitaria, tendrán voz en la organización de las ligas, mejorará su relación y su trato con el estamento arbitral. Los entrenadores tendrán una formación más accesible en tiempo y dinero y podrán formarse en todos los cursos oficiales disponibles a través de la propia federación.

¿Y el arbitraje?

Los árbitros tendrán un responsable por categoría, una formación adaptada y adecuada a su realidad y unas designaciones que les permitan disfrutar del baloncesto desde su disponibilidad personal. No quiero olvidarme de los oficiales de mesa, desde nuestro punto de vista olvidados en la toma de decisiones. Su responsable de formación deberá ser un oficial de mesa y queremos que tengan voz y voto en aquellas cuestiones que les afecten.

¿Se simplificará la admnistración?

Por último y quizá lo más importante, los clubes, a los que trataremos de darle todo el soporte formativo y de agilidad de procesos posible para que la carga administrativa se aminore y se simplifique. Queremos escucharles y queremos que se atienda a todas las realidades, desde el club con más licencias y mejores resultados en ligas gallegas hasta la escuela deportiva o club recién creado en el rural. Cada uno de ellos tendrá su espacio en las respectivas comisiones que creemos y podrá poner encima de la mesa las propuestas que considere. El responsable deportivo de la federación se preocupará de que la actividad federativa no colisiona con los intereses de los propios clubes sino que les complementará, buscando la mayor mejora de los mismos y que todos persigamos un objetivo común, que no es otro que la disfrutar de colaborar en la mejora del baloncesto gallego.