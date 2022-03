¿Quién manda en Galicia? El Obradoiro

El Monbus Obradoiro visita esta tarde el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo en el derbi ante el Río Breogán (18:00 h.) con la intención de conseguir recuperar buenas sensaciones después de la dolorosa derrota sufrida ante el Unicaja. Conseguir la victoria, que sería la novena de la temporada, alejaría la amenaza del descenso, y supondría un refuerzo anímico de cara al esprint de final de temporada.

Además, un triunfo del equipo de Moncho Fernández en el derbi gallego reduciría la ventaja del cuadro lucense a solo dos triunfos con respecto al Obra.

Para el técnico santiagués la semana ha sido atípica, ya que desde el miércoles ha podido trabajar con la plantilla al completo y en buenas condiciones. La mayoría de jugadores y miembros del cuerpo técnico que habían sufrido un virus gastrointestinal el pasado fin de semana ya se han recuperado.

El conjunto celeste, por su parte, perdió el miércoles en el choque aplazado, correspondiente a la jornada 21, ante UCAM Murcia por 91-72. Fue la derrota más amplia sufrida por el Breogán en la presente temporada, en la que se ha convertido en equipo revelación de la ACB y que le llevó a disputar en Granada la Copa del Rey, en la que quedó apeado en cuartos de final por el que sería subcampeón, el Real Madrid.

La presencia de Dzanan Musa, jugador más valorado y máximo anotador del campeonato, pone en alerta al Monbus Obradoiro, que, sin embargo, no se centra, exclusivamente, en el alero bosnio. “Un equipo no hace el temporadón del Breogán gracias a un solo jugador”, recalcó Moncho Fernández, que también destacó el papel de Mahalbasic, Bell-Haynes, Kalinoski y Lukovic, aunque no descartó otras piezas “que aportan como los rebotes de ataque de Iván Cruz y el trabajo defensivo de jugadores como Sergi y Erik Quintela”.

Por su parte, el base Fernando Zurbriggen, prefiere centrarse en que su equipo vuelva a dar un buen nivel más allá de fijarse en el rival: “Tenemos que intentar volver a ser el Monbus Obradoiro que fuimos en el partido de la primera vuelta, con esa agresividad y esa intensidad, y con nuestro bagaje técnico-táctico”. Para el jugador argentino, el del Pazo Provincial dos Deportes de Lugo el derbi tendrá un componente especial: “Será la primera vez que mi madre me vea jugar en Galicia, para el Obra y tendrá que ser de visitante. Ese partido tendrá un sabor muy especial para mí”. Además, se mostró “excitado” por la posibilidad de disputar un encuentro de rivalidad en un ambiente “caliente”.

“Un derbi gallego, y más vivirlo en ACB, es un motivo de orgullo”, apuntó el breoganista Sergi Quintela en el encuentro online que tuvo junto a Álvaro Muñoz. El alero del Monbus, por su parte, invitó a “valorar y disfrutar” una cita marcada en rojo por ambas aficiones. “Tener dos equipos en la máxima categoría no es fácil”, prosiguió.

Para Muñoz, el tratarse de un derbi elimina la influencia de cualquier antecedente: “Se afronta como una final en cuanto a motivación, aunque todos los partidos sean finales para nosotros. Las dinámicas importan poco en este aspecto”. Sergi Quintela compartió esa perspectiva y recordó lo sucedido el pasado 23 de enero, en el partido de la primera vuelta que se llevó el Monbus Obradoiro (100-83). “Veníamos en un gran momento, buscábamos confirmar la clasificación para la Copa del Rey y nos barrieron de la pista”. Desde esa cita, ambos equipos han disputado siete compromisos ligueros con el mismo balance: dos victorias y cinco derrotas. Además, el Río Breogán disputó el encuentro copero en Granada que le dejó fuera de las semifinales. En el partido jugado en Sar, el conjunto lucense se encontraba en medio de la transición entre la marcha del técnico Paco Olmos, fichado por el San Pablo Burgos.