Quiere gritar gol y triunfo la SD en la fortaleza del Navalcarnero

Las estadísticas se rompen algún día, y los retos están para ser superados. Y en eso está el Compostela, que esta tarde (16.30 horas) juega en el campo del Navalcarnero... ahora sí, por números, el más difícil del grupo I de la Segunda RFEF hasta el momento. Ríete del campo del Llanera, pequeño y una presunta trampa para todos sus rivales, pero vulnerable según dicen los resultados. En el del Navalcarnero no es que nadie haya puntuado en cinco citas, es que nadie ha marcado. A eso va el Compos, a ser el primero en marcar gol y allí, el primero en puntuar... y el primero en ganar.

Lo intentará el equipo que entrena Rodri sin Jordan Domínguez ni Guille Torres, los dos jugadores que tenían el cartel de duda por diferentes motivos y a los que el técnico dejó fuera de la convocatoria de 18, junto a Joel. El resto de la plantilla se subió ayer al único autobús del Compos que realizó el viaje hasta la localidad de la Comunidad de Madrid, ya está contado que no hubo quorum para que fuera una realidad el que debía llevar a aficionados.

Jordan se entrenó la semana pasada parcialmente con el grupo, y la que termina mañana ya plenamente; pero, tras cinco semanas sin jugar, con una lesión de tobillo, no está físicamente al cien por cien: no para la batalla que espera en Navalcarnero. Y Guille Torres, de quien el doctor Marque, ojo clínico, ya adelantó que si llegaba lo haría justo por unas molestias musculares, no llegó. Ya fue baja la jornada pasada frente al Adarve. Joel no termina de volver tras su seria lesión de rodilla, aunque esperar que lo haga pronto: debe ser importante en este Compos.

Los 18 citados viajaron hasta Navalcarnero con las ideas claras, como dijo Rodri que las tiene el conjunto “muy ordenado” y rico tácticamente que esta tarde será el rival. El partido es en hierba artificial, y a eso también tendrá que adaptarse la SD, pero no hay excusas en la batalla.

Porque lo que manda es mirar la clasificación y ver que el Compos marcha tercero, con 19 puntos, y que su rival es noveno, pero tiene sólo dos menos... una derrota, eso que el Compos puede decir con orgullo que no conoce en lo que va de temporada, cambiaría mucho las cosas.

Claro que el Compostela no piensa en caer. No todavía, por difícil que sea el reto de Navalcarnero. Rodri confesó que no se fue con mal sabor de boca, sino más bien con “buenas sensaciones” tras el empate casero frente al Unión Adarve. Porque el equipo tiene “momentos de juego muy buenos” que, eso sí, debe “incrementar”.

Después están los básicos, que diría don Moncho Fernández. La efectividad en el área contraria, como la solvencia en la propia, lo son en fútbol. “El equipo genera muchas ocasiones”, defiende el entrenador.

Por lo demás, ante el equipo de David Uña, ese buen central y casi mejor persona que jugó dos temporadas en el Compos, donde dejó un gran sabor de boca, será también importante que los chicos de la SD no se nublen si marcan el 0-1, que en ese momento sabrían que han roto un cerrojo, batido un récord. Aprender a ganar cuando te pones por delante es quizá uno de esos errores a corregir pero que tiene identificados el cuerpo técnico.

“Tanto empate no nos gusta. Somos autocríticos. Lo hablamos esta semana en el vestuario y vamos a intentar poner todos los medios posibles para intentar que se conviertan en victorias”, dijo Rodri.