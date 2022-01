Quiere pasar página el Río Breogán tras la extraña salida de Paco Olmos

··· Paco Olmos cerró su prometedora etapa en el Río Breogán con una carta abierta que publicó en sus redes sociales, en las que asegura que tomó la decisión de salir del club porque debe “mirar” por su carrera profesional, una trayectoria que continuará en el Hereda San Pablo Burgos con un contrato que contempla este curso y dos campañas más. “Yo pensaba que dejar Fuerza Regia después de cuatro temporadas iba a ser la despedida más dura de mi carrera. Pero en el momento del adiós a Lugo creo que, tras solo cinco meses en la ciudad, mi sentimiento de dolor y afecto es tan fuerte como el que sentí el pasado verano al regresar a España desde México”, comenta. “No espero que me entendáis, eso es complicado y no estoy en posición de exigiros nada, pero al menos aspiro a que lo lleguéis, aunque sea mínimamente, a comprender”, explica. “Soy profesional y me debo a mi trabajo. Debo mirar por mi carrera profesional y por lo que es mejor para mi familia a largo plazo”, afirma Paco Olmos.