Ellenson: “Quiero jugar ante los mejores y eso lo tendré en la ACB”

El Monbus Obradoiro cuenta los días para el regreso al parqué. Los jugadores que defenderán la camiseta del club santiagués durante el curso 2021/22 llegarán a la capital gallega entre finales de esta semana y principios de la próxima, cuando están previstos los exámenes médicos y el inicio de los entrenamientos de pretemporada a las órdenes de Moncho Fernández. Será el turno de ir conformando un grupo en el que Henry Ellenson está llamado a tener un rol predominante. Según sus primeras declaraciones como obradoirista, difundidas por el club, su nivel de ilusión está al máximo.

El jugador de Wisconsin, de 24 años de edad y que puede ocupar las dos posiciones interiores, cambiará la G-League (Liga de Desarrollo de la NBA) por la Liga Endesa, con un bagaje añadido de 83 encuentros en la NBA repartidos en las últimas cinco temporadas. Lejos de considerar el cambio como un paso atrás, Ellenson irradia ambición. “He oído que el Monbus Obradoiro es un gran club, que disputa una Liga increíble y la oportunidad de unirme al equipo me ilusionó. Estoy deseando que llegue mi primera temporada en la ACB. Me encanta competir y quiero jugar contra los mejores. Y eso lo tendré en esta Liga”, señaló el estadounidense.

El ex de los Raptors 905 de Mississauga, equipo afiliado de la franquicia NBA radicada en Toronto, confía en aportar al Obra las cualidades que ha exhibido durante su aún corta trayectoria profesional, especialmente su versatilidad para jugar por dentro o por fuera y su lanzamiento exterior. Tampoco rehúye su condición de referente dentro del plantel.

“Podré contribuir al equipo a través de mi liderazgo y versatilidad. Me encanta jugar en toda la cancha. He trabajado duro para poder aportar desde la línea de tres puntos. En mi mente siempre tengo el objetivo de ganar”, apunta. Y añade: “Además tuve una conversación excelente con Moncho sobre cómo encajaré en el equipo. Me conoce bien como jugador, así que estoy muy emocionado por la oportunidad que tenemos por delante”.

No solo habló con su nuevo entrenador, sino que Ellenson también buscó referencias en dos jugadores que pasaron por Sar y hoy disputan la NBA: Matt Thomas y Mike Muscala. “Ambos me dijeron que habían tenido grandes experiencias con el equipo y la ciudad, por lo que mi decisión de ir a Santiago fue mucho más fácil”, admite.

Conocer a los aficionados obradoiristas es otro aliciente. “Tengo muchas ganas de conocerlos y de jugar para ellos esta temporada. Me han hablado de su pasión por este equipo, así que me muero de ganas de poder vivirlo en primera persona”, sentencia.