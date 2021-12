Quiles recela del filial del Valladolid tras empatar y sufrir con el del Athletic

1.ª RFEF El delantero del Deportivo, Alberto Quiles, receló del Valladolid Promesas porque el equipo coruñés ya sufrió ante otro filial, el del Athletic (1-1), en el anterior partido en el Estadio Abanca-Riazor. El jugador andaluz incidió en una rueda de prensa telemática en que los filiales son imprevisibles y lo demostró el propio Valladolid B ante el Racing de Santander, uno de los inmediatos perseguidores de los blanquiazules en la tabla.

“Un filial tiene eso, que parece que está abajo y no hace daño, pero tiene jugadores buenos, que están para ayudar al primer equipo, y si tienen el día te pueden hacer mucho daño. Nosotros ya lo sabemos del día con el Athletic. Tenemos que ir desde el principio a por ellos”, comentó.

Quiles afirmó que el Deportivo en su estadio, donde no ha perdido, no puede dejarse “muchos puntos”. Pero “jugar contra el Dépor es un plus de motivación para los rivales, todos quieren ganar o puntuar ante nosotros”, aseguró el delantero.

El Deportivo ha enlazado dos empates ante Bilbao Athletic (1-1) y Racing de Ferrol (0-0) y, al analizar las causas, Quiles consideró que puede deberse a un doble factor: estar “más espesos” en ataque y que “los rivales” les “estudian y saben cómo atacan”. C. A. FDEZ.