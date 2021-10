Quinta derrota de un Vista Alegre que también cae ante el Paiosaco

El colista Vista Alegre cuenta por derrotas sus cinco partidos y, además, acumula los 450 minutos de competición sin ver puerta, de lo cual sacó tajada en esta jornada el Paiosaco en Santa Isabel (0-1). Decidió el partido un solitario tanto de Juanma antes del descanso. La brillante actuación del portero Valencia evitó una derrota más amplia y, de hecho, hizo posible la más corta de entre las cinco padecidas. El debut del delantero Almeida no cambió la errática dinámica del equipo santiagués.

Le tocó defender al Vista Alegre frente a un Paiosaco sin temores y que salió al ataque desde el pitido inicial. En el minuto 12, Valencia apareció con un auténtico paradón ante Juanma para mantener la meta a cero. A pesar de la buena actuación hasta ese momento, el portero no pudo hacer nada para evitar el único tanto del duelo. El lateral derecho Mario no supo despejar un balón al borde del área, dando una patada prácticamente al aire, y el cuero le quedó botando a Juanma, que no dudó en enviar un misil por la escuadra en el minuto 20.

Desde ese instante, el Vista Alegre dio un paso hacia adelante, pero no lo suficientemente largo. Hubo más fútbol de los locales, pero no el suficiente como para crear ocasiones de gol. La defensa del Paiosaco se mantuvo adelantada y sin conceder espacios. La presión visitante no cesó durante la primera parte y en más de una acción propició nervios entre los locales. El primer disparo del Vista Alegre llegó en el minuto 43, cuando el debutante Almeida forzó una falta tras la mejor triangulación de pases que había fabricado la escuadra local. Hugo fue el encargado de botar la misma, a unos 25 metros, y el tiro, entre los tres palos, fue demasiado fácil para Mallo.

En la segunda parte, poco cambió e incluso tuvo aún menos el balón el equipo dirigido por Pancho Seoane. Iván Amor y Juanma desquiciaron a los laterales, y los recambios, Josiño y Álvaro, destacaron en la última media hora con varios disparos a puerta, pero Valencia continuó brillando. El portero volvió a ser el mejor efectivo del Vista Alegre, lo cual no es precisamente una buena noticia jornada tras jornada. De hecho, los visitantes dispararon entre los tres palos casi tanto como quisieron. A pesar de la clara superioridad del Paiosaco, también descendido de Tercera División, en el minuto 62 llegó la aislada, aunque clara, ocasión del Vista Alegre. Gallego presionó en el área y un central perdió el control del cuero, el extremo aprovechó el despiste y se anticipó, pero Mallo se estiró para desviar el lanzamiento, bastante flojo. Ni siquiera en el tiempo añadido fue capaz de incidir en el área rival el Vista Alegre, que presionó hasta el final sin orden ni concierto. La competición sigue cuesta arriba pese a los recientes fichajes de Almeida, Gallego, Juanto y Sequeiros.

Boimorto-Atlético Arteixo (0-2). El Atlético Arteixo mantiene el liderato y la condición de imbatido, tras 450 minutos de competición, de la mano de un incontestable triunfo ante el Boimorto. Óscar y David Bandera marcaron los tantos en un intervalo de cinco minutos de la primera parte.

Xallas-O Pino (0-1). Un tanto de Jesús a poco para el final en A Fontenla significó la cuarta victoria consecutiva del sorprendente O Pino, catapultado al segundo puesto y a un punto del líder. Fue la cuarta derrota seguida de un Xallas afectado por la falta de puntería.

Fisterra-Dubra (1-1). Los dos tantos del empate de Ara Solis llegaron en el último cuarto de hora. Martín García dio primero y, al borde del tiempo reglamentario, Estévez evitó la derrota de un Fisterra caído al tercer puesto y con la misma puntuación que el propio Dubra.

Laracha-Puebla (0-2). La segunda victoria seguida del Puebla tuvo de víctima a un Laracha con pleno de derrotas en casa. Adrián Falcón marcó los dos tantos, uno en cada parte. El Puebla falló un penalti antes del descanso. En el Laracha, debutaron Miguel Ángel y el juvenil Minolo.

Boiro-Sigüeiro (0-1). El Sigüeiro sorprendió por completo al Boiro, que venía de ganar su primer partido, con un solitario tanto de Fuentes. Resultó clave la expulsión del portero Juan, que propició el debut del juvenil Lois. Fue la primera victoria del Sigüeiro a domicilio.