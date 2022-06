Quinteiro: “La venta del Compostela es inminente y no hay vuelta atrás”

El proceso de venta de la SD Compostela a la empresa Rammalloc Sports S.L., cuyo único accionista es el futbolista Jota Peleteiro, se está alargando más de lo inicialmente previsto, si bien el actual presidente del club santiagués sostiene que la operación se cerrará de forma “inminente”. “Creo que ya llevamos una semana y algo de retraso, pero es normal porque cuando empiezas a ver actas y documentos es importante responder a las dudas que la otra parte pueda tener. Pero ahora sí que se tiene que cerrar la próxima semana porque necesitan empezar a planificar la nueva temporada”, explica Antonio Quinteiro.

En cualquier caso, el todavía máximo mandatario de la SD subraya que el acuerdo está cerrado “de palabra”, por eso no cree que haya problemas de última hora para cerrar la operación: “No tenemos ningún documento firmado, pero igual que yo soy una persona que siempre respeta la palabra que doy, entiendo que la otra parte también está comprometida, convencida e involucrada. Esto no tiene vuelta atrás”.

Una vez más, Quinteiro pidió a los aficionados que tengan “tranquilidad” e “ilusión” porque su junta directiva seguirá respaldando a la entrante, ya que, a su juicio, el futuro del Compostela es “muy prometedor”. “Los que van a llegar tienen nuestro aval y nuestra confianza. Esto le va a venir muy bien al club, ellos vienen con la intención de darle continuidad al proyecto”, subrayó.

Asimismo, recordó que cuando asumió la presidencia el club ni siquiera tenía el nombre que le correspondía, por eso habla de once años de “muchos esfuerzos y sacrificios” en los que entiende que han hecho “un muy buen trabajo”. Además, en las últimas horas, el todavía presidente de la SD ha agradecido a los directivos, jugadores, peñas y aficionados que le acompañaron durante los once años que lleva en el cargo y que están cerca de alcanzar su fin. “Ellos han sido parte de la historia del club. Son responsables de una parte importante de estos 60 años de historia”, afirmó.

NUEVA DIRECTIVA. Mientras tanto, Jota Peleteiro, que actualmente reside en Bilbao, tiene previsto viajar a Santiago una vez sus abogados y asesores le indiquen que el contrato ya está definido. Y en cuanto se firme la compraventa, se abrirá un proceso para determinar los miembros de la nueva junta directiva. Tanto el actual presidente como el director deportivo, Manuel Castiñeiras, señalan que es importante que la operación se cierre cuanto antes, y así poder iniciar la configuración de la plantilla y presentar al nuevo entrenador. Tal y como ha publicado EL CORREO en los últimos días, Jota Peleteiro ya tendría atado el nuevo técnico.

El propio Castiñeiras, en una entrevista concedida a este periódico, indicaba que sería el futbolista de A Pobra do Caramiñal y futuro propietario del Compos quien determine la figura del nuevo entrenador. Todo apunta a que el elegido sería Txema Añibarro, de 42 años, entrenador del Athletic Club juvenil y muy amigo de Peleteiro, puesto que ambos fueron compañeros en el Eibar, club en el que Añibarro debutó en Primera División.

En cuanto a la plantilla de la próxima temporada, la actual junta directiva ya ha comunicado que Saro, Roberto Baleato y Óscar Conde Primo no continuarán en la SD Compostela, después que el club tomase la decisión de no realizarles oferta de renovación. Además, en el capítulo de nuevas incorporaciones, según ha podido saber este periódico, el defensa ourensano Jordan Sánchez, ex del Compos, sería uno de los fichajes que ya tendría atado Jota Peleteiro para el próximo curso.

UN PERIODO ATÍPICO. El propio Castiñeiras, que espera continuar en el cargo, incide en que la situación actual que vive el club es “un poco particular”. “Vamos haciendo cosas con un poco de retraso en el tiempo por los condicionantes que tiene el club ahora mismo. Está siendo un periodo un poco atípico en cuanto a mi labor, comparado con años anteriores”, apunta. En cualquier caso, espera esta situación de transición se resuelva cuanto antes. “Hasta que se clarifique la situación del club y de quién ocupará el banquillo, no debemos cerrar nada. Sí podemos avanzar, tener cosas concretadas, pero hay que esperar el sí definitivo de quien tenga que tomar la decisión”, señala el actual director deportivo del Compos.