Quinteiro: “O Compostela ten que loitar polos postos de ‘play-off’”

El presidente del Compostela, Antonio Quinteiro, mandó un mensaje ambicioso a aquellos futbolistas que todavía no han respondido a la oferta de renovación que les ha hecho llegar el club. “O Compostela para o ano que vén ten que ser un equipo referente dentro deste grupo e estar loitando arriba polos postos de play-off”, declaró el máximo mandatario, defendiendo el proyecto blanquiazul frente a la atracción que está ejerciendo el mercado de Primera RFEF.

“Agora mesmo todo o mundo quere estar nesa Primeira RFEF, pero unha mensaxe para os que non decidiron, non só no Compostela, senón tamén noutros clubes, é que a Primeira RFEF non vai ter cabida para todos”, manifestó el presidente durante la presentación de las nuevas equipaciones.

Quinteiro apunta el riesgo de que muchos jugadores se queden sin sitio, pues “a Primeira Federación son corenta clubes, dos cales case o 30 % son filiais, que xa non necesitan xogadores sénior. Outros son grandes proxectos que buscarán xogadores de superior categoría”.

El máximo mandatario no dudó en desear una rápida respuesta de Soto, Bicho, Brais y Juampa, mostrándose seguro de sus éxitos en el Compostela. “Ogallá eses futbolistas aos que o Compostela lles fixo unha oferta de continuidade lle contesten canto antes a Casti (Manuel Castiñeiras) polo ben deles e do club. Aquí saben o ben que estiveron e van estar, e o Compostela para o ano que vén ten que ser un equipo referente dentro deste grupo e estar loitando arriba polos postos de play-off”, declaró. “Os que teñen unha oferta en clubes importantes como o Compostela deben decidir inmediatamente porque despois ao mellor nin Compostela nin primeira RFEF, con todos os respectos para os xogadores, pois cada un ten que facer o que considera”, añade.

FORMATO. El play-off de ascenso a Primera RFEF, que disputarán los equipos clasificados del segundo al quinto puestos, se celebrará en una sede única, un aspecto que no es del gusto del presidente compostelanista. “Preocúpame ese plantexamento porque perde a esencia do fútbol de cada cidade. Supoño que será unha medida para o ano que vén sen saber como van estar as condicións sanitarias; do contario, sería moi triste que en cada campo, en cada cidade, perdamos esa emoción do play-off”, lamentó Quinteiro.

También es consciente Antonio de que “o descenso de cinco equipos e dous sextos vai ser un hándicap moi importante para o proxecto de cada club”, si bien confió en “intentar estar por enriba deses postos”. El nivel de exigencia volverá a ser alto, “imos ter equipos importantes para competir”. La competición será una faceta de los jugadores, “a nós o que nos queda é apoiar desde a grada, o apoio da cidade e dos seareiros é a forma de que o Compostela siga medrando”.

Quinteiro está convencido de que el Compostela buscará un “fútbol vistoso, que sexa competitivo e que dea o maior rendemento”.