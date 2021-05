“Quizá noté más atención de los rivales tras el primer día”

No, no. Esos partidos también fueron muy apretados. Empezamos 3-0 pero también podría haber sido un 0-3 porque fueron igualados. Todo depende de pequeños detalles.

(Piensa) No sé, desde el cuerpo técnico me comentaron que siempre hay buen ambiente dentro del equipo y Moncho es un buen entrenador con la técnica individual.

No creo que nadie hubiese esperado tantas lesiones y todo lo que pasó esta temporada. Son cosas que no puedes controlar, por eso hay que estar preparado para todos los escenarios, para que a veces puedan jugar unos, a veces otros... Los que estén sobre la pista deben dar el cien por cien para poder competir.

¿Individualmente esperaba tener ese impacto desde el inicio?

No lo sé, yo intentaba hacer mi juego y no pensaba demasiado en esas cosas.

¿Cuándo empezó a notar que los rivales se centraban más en intentar pararlo?

No lo sé, quizá desde el segundo partido. Después del primero hubo más atención.

Sé que fue uno de los afectados por el brote de COVID entre diciembre y enero. ¿Fue duro atravesar esa situación y más estando tan lejos de casa por primera vez?

Todos los días era lo mismo. Los primeros sí fueron duros por el COVID, porque tuve síntomas, pero después era cuestión de esperar en casa hasta poder volver a la pista para entrenar.

¿Se sintió muy afectado físicamente después de recuperarse?

Creo que no mucho. Perdí algo de peso pero es normal con cualquier enfermedad. No creo que me haya afectado mucho después.

Tiene un año más de contrato con el Obradoiro. ¿Se ve progresando individualmente la próxima temporada en Sar?

Individualmente siempre se puede mejorar y seguir progresando. No solo en baloncesto, sino que para cualquier persona debería ser un objetivo. Es lo normal.

¿Entonces está seguro de continuar aquí la próxima temporada?

Sí, creo que sí (sonríe).

En su país, Lituania, el baloncesto es casi una religión, y además su padre (Sigitas Birutis) fue jugador profesional. ¿Cómo empezó a jugar al baloncesto?

Estaba en la pista porque mi padre jugaba. No recuerdo mucho porque era muy pequeño. Quizá no prestaba mucha atención pero solo estar allí me influyó. Después iba con la pelota a todas partes, también era más alto que los otros niños, probé este deporte y me gustó.

¿No tiene muchos recuerdos de su padre jugando?

No, yo era muy pequeño. Tendría un año o dos, después él se retiró.

¿Él le animó a jugar al baloncesto? ¿Aún le da consejos ahora?

Sí, está claro. Para cualquier jugador cuyo padre haya sido profesional del baloncesto es normal que le den consejos.