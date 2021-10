Rafa Mella y el pensar de la SD: “Tras dos empates seguidos toca ganar ya”

··· El Compostela no podrá contar “unos tres partidos” con el concurso de Fer Beltrán, que se tuvo que retirar en la primera parte en el encuentro contra el Bergantiños. La ecografía realizada confirmó que el jugador sufrió “unha rotura de fibras no aductor mediano do muslo esquerdo”, según el parte médico de la SD.

··· A esta baja se sumará muy probablemente la de Roberto Baleato, quien “sufríu un percance muscular con sospeita de microrotura en recto anterior dereito”. Este jueves, el jugador será sometido a una ecografía.

··· El Centro Comercial As Cancelas, donde habló ayer Rafa Mella, retoma esta temporada su colaboración con la SD Compostela. El gerente desde hace unos meses del centro en Santiago, Javier Nicolás, explicó que se trata de “aportar, colaborar, hacer ‘camiño’ juntos y hacer ciudad, hacer Santiago”. La colaboración es amplia, de promoción conjunta.