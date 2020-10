Rafa Nadal: “Este triunfo no me permite aún saber dónde estoy”

París. El español Rafael Nadal es consciente de que sus dos primeras victorias en Roland Garros no le permiten sacar conclusiones sobre su verdadero estado de forma y, aunque está “satisfecho” con su rendimiento, espera que la exigencia de los próximos rivales le lleve a elevar el listón. “Esta victoria no me permite saber dónde estoy” a nivel tenístico, aseguró Nadal tras derrotar al estadounidense Mackenzie McDonald, de 25 años, por 6-1, 6-0 y 6-3.

“He ganado con un resultado muy positivo. He ganado dos partidos en tres sets, con resultados como el de hoy, mal no está. Significa que no has cometido muchos errores y que marcas diferencias. Sé que la siguiente ronda va a exigirme más y espero estar preparado”, analizó.

Nadal aseguró que, con respecto al partido debe “mejorar más el dinamismo” porque combinó “golpes buenos con errores”.

El español, que busca su decimotercer triunfo en Roland Garros y su vigésimo Grand Slam, afirmó que esta temporada, en la que apenas ha podido jugar por el parón provocado por la pandemia, es más difícil controlar su estado de forma.

Su siguiente rival en París, el italiano Stefano Travaglia (se impuso al japonés Kei Nishikori por 6-4, 2-6, 7-6(7), 4-6 y 6-2), será “un test importante”. “Es un partido que me puede ayudar a hacer un poco de click que necesito”, dijo el de Manacor tras su victoria de ayer. a.e.