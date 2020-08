Rafa Nadal: “He perdido un año de vida deportiva”

TENIS Rafa Nadal lamentó la cancelación del Mutua Madrid Open, pero subrayó que con la actual situación con el coronavirus, “hay que tener en cuenta” que su celebración “sin público y con los protocolos” podría suponer “un destrozo” económico para sus promotores, mientras que, a nivel deportivo, el estar sin competir en este 2020 no le supone nada positivo. Tras anunciar el martes que no competiría en el US Open, el de Manacor confesó que nunca hubiera querido “un 2020 así”. “He perdido un año de vida deportiva. Tengo una edad avanzada y estaba en un buen momento de mi carrera y jugando muy bien, a nivel profesional no es bueno”, aseveró. e.p.