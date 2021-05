Raúl López: “Moncho es una institución para el Obradoiro”

Se nota que ya no hay mochila, ni piedras que arrastrar por el camino. Hace cuatro días que el Monbus Obradoiro levantó el título de la permanencia tras ganar al Movistar Estudiantes, y por undécima temporada consecutiva -una cifra impensable no hace tanto- Santiago volverá a disfrutar de un equipo en la elite del baloncesto español. Por eso el ambiente en el Multiusos de Sar, en el regreso a los entrenamientos del grupo después de dos jornadas de descanso, era de satisfacción por el deber cumplido, de alegría, y sobre todo de orgullo.

Pero no fue un día más en la oficina. En esa necesidad de sumar apoyos, de unir eslabones a la cadena de un proyecto aún demasiado titubeante en lo económico, y por consecuencia en lo deportivo, en el retorno a la actividad se aprovechó para realizar una foto de familia con el plantel santiagués, parte de su consejo de administración y Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña cuya alianza este curso en el marco de la promoción de la provincia como destino turístico ha sido muy importante.

Fue este contexto el que eligió, además, Raúl López para insistir en su mensaje: “No vamos a estirar más los pies que la manta”. Una frase, un discurso, un lema que regirá, como lo ha hecho siempre bajo su mandato, la planificación del nuevo Obra para la campaña 2021/22, incluidas las decisiones sobre el futuro de su entrenador Moncho Fernández.

“Aún no terminó la Liga y cuando veamos nuestras posibilidades económicas será cuándo nos tengamos que replantear, no solo el futuro del entrenador, sino de todo el mundo”, respondía el presidente del Monbus sobre la cuestión que se debate entre el obradoirismo durante las últimas fechas.

“A lo mejor me deberíais preguntar: ‘presidente ¿tú sigues? ¿Sigues con fuerza para seguir?’ Estaría bien esa pregunta. Porque no nos tenemos que olvidar que este consejo de administración firmó un crédito de más de 800 mil euros que lo hacen muy pocos y lo avaló personalmente. Por eso el reconocimiento tiene que ser también a toda esta gente que nos está apoyando”, aseveró el lucense. Porque promete Raúl López que “vamos a construir lo mejor posible este club para que siga siendo lo que siempre fue, pero no va a estirar más los pies que la manta”. “Vamos a planificar la temporada que viene lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades económicas”, reiteró.

PROYECTO. Esquivo a una respuesta directa sobre la renovación o no del entrenador Moncho Fernández - “No vamos a hablar de una persona ni de dos, esto es un conjunto, un proyecto”, dijo-, escudaba el presidente cualquier indicio anteponiendo los esfuerzos, que han sido infinitos, de sus compañeros en la dirección ejecutiva del club. Aunque siempre dejó claro en su comparencia que aprecia la labor y la figura del santiagués: “Los jugadores, entrenadores, todo el cuerpo técnico se volcó para sacar el proyecto para adelante. Moncho es un hombre de Santiago, es un hombre de la casa, y encima de la mesa tenemos que valorar todas estas cosas”. “A mí me apetecería que siguieran todos porque este un proyecto de todos. Queréis enfocar algo en un tema pero no hay tema”, repitió una y otra vez el presidente del Obra.

Restricciones. Porque la regeneración del plantel santiagués cada verano es una constante, bien por las limitaciones económicas, evidentes, bien también porque estas restricciones impiden ambicionar metas mayores como el debut en Europa.

De ahí que entienda Raúl López que habrá jugadores que se quieran marchar aunque haya interés por retenerlos. “¿Quién lo hará? No lo sé. Yo quiero que se queden todos pero se quedarán quienes se quieran quedar, los que estén por la labor de quedarse y los que se adapten a las circunstancias de lo que hay. No solo es un tema económico sino deportivo. Presumo de gallego pero me estoy explicando en castellano”, ironizó el dirigente sobre la claridad de su discurso.

Y de nuevo preguntado por la continuidad del técnico, Raúl López no cambiaba sus intenciones: “Tiene que terminar la temporada y una vez acabe tenemos que hacer balance y ver qué es lo mejor para el club. Moncho es una institución para el club, lleva aquí muchos años. Una vez que nos sentemos hablaremos del tema. No es que no quiera contestar. Os pedimos que nos dejéis trabajar, reunirnos con nuestro director general que ya tiene mucho planificado y poner encima de la mesa las diferentes opciones que hay... pero no del entrenador, sino de todo”.