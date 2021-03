Récord de participación na volta do Ranquin Galego Absoluto de Billar

Santiago. As instalacións do Club Billar Teo acollen esta fin de semana a reanudación da competición autonómicanunha cita que se celebrará cun récord absoluto de participación. Serán en total 107 os xogadores procedentes de toda a xeografía galega os que, dende as oito da mañá, darán o pistoletazo de saída a esta nova tempada que se agarda,

corta de calendario, pero intensa en emoción.

Os mellores competidores de cada club loitarán tanto pola victoria a nivel individual, como por acadar os máximos puntos posibles para os seus respectivos equipos. Os cinco mellores xogadores de cada entidade irán acumulando puntos ao longo da tempada para, ao remate da mesma, participar na Senshi Cup, proba que o ano pasado tivo unha grandísima acollida no panorama billarístico nacional. Ante as restricións de aforo, os siareiros poderán seguir o evento a través do Facebook do Club Billar Teo, polo que se retransmitirán tódolos enfrontamentos.

A nivel individual, a Héctor del Amo e Diego Rey, números 1 e 2 do ranquin e dominadores da tempada pasada, súmanselle unha recua de perseguidores que lles porán as cousas moi complicadas.

No eido dos clubes, ao Club Billar Teo e ao Club de Billar Manhattan, sáenlle novos competidores. Son ata 5 novos conxuntos os que se animaron a participar na competición absoluta, e que seguramente irán con moitas ganas de dar guerra.

A ver se os de Cacheiras son capaces de poder revalidar os títulos acadados e se consolidan como o mellor club galego, ou se pola contra, ceden o testigo ante outro equipo como por exemplo, o todo poderoso Club Billar Manhattan ou a Asociación Galega de Pool, que semellan os grandes favoritos para desbancalos. ecg