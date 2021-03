Recta final de cara o cruz para el Ulla Oil en la LF-2

Es una heroicidad, se mire desde el prisma que se mire, no solo a nivel económico, por caché y abolengo de los rivales y de sus plantillas, sino incluso a nivel físico, por experiencia y por veteranía. Restan cuatro jornadas para el final del campeonato regular en la Liga Femenina 2 y el Ulla Oil Rosalía, debutante en la categoría de plata del baloncesto nacional, con una media de edad de apenas 21 años y una foránea que no ha llegado a ser referente, depende de sí mismo para la permanencia. No será fácil, no lo han sido ninguno de los 22 encuentros hasta ahora, pero si algo ha demostrado el grupo que dirige Chiqui Barros es que nunca ha dado un encuentro ni un balón perdido y no lo van a hacer ahora.

Magec Tías, colista en este momento con un triunfo menos que el cuadro colegial y al que venció Rosalía en casa ya (60-59), Avilés (12.º con las mismas victorias, 5, y contra el que perdieron en Asturias por un exiguo 52-50) y los todopoderosos Ardoi y Baxi Ferrol, segundo y primero en la tabla, respectivamente, serán los últimos enemigos del Ulla Oil en una pelea donde hay hasta cinco implicados (Magectías, el propio Rosalía, Avilés, Cortegada y Maristas de Coruña) y donde los averages se antojan también claves. Toca recordar que desciende el último clasificado y el peor segundo de los tres grupos (en caso de empate se recurrirá al diferencial).

“Ni Lanzarote está descendido ni Maristas salvado”, sentencia Chiqui Barros tras analizar la lista de emparejamientos de sus más directos rivales. El encuentro de este fin de semana en Lanzarote será clave, podría ser definitivo ya, pero preocupa en el seno del Ulla Oil también que se mantenga la competitividad de todos los equipos hasta la última jornada. “No está bien porque fue una pena el partido ante Barakaldo, pero estoy súper orgulloso de las jugadoras”, insiste una vez más el técnico ferrolano. “Queda mucho por cortar y lo que me preocupa es que todo el mundo juegue hasta el final con la mayor seriedad, el mayor rigor y la mayor intensidad. Que una victoria de la jornada 3 cueste igual que la de la última y lo digo yo que en la última jugamos contra el imbatible Ferrol”, analiza Chiqui Barros. “Las competiciones hay que dignificarlas”, reitera al tiempo que recuerda que “dependemos de nosotras mismas” y que el club confía aún en una resolución favorable del Comité de Apelación sobre la alineación indebida del Miralvalle.