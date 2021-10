Recupera el Deportivo a Benito para recibir hoy al Zamora

1.ª RFEF. El Deportivo ha recuperado al lateral derecho Alberto Benito para medirse este sábado (17.00 horas) al Zamora en la décima jornada de Primera Federación, que se celebrará en el Estadio Abanca-Riazor y a la que los coruñeses llegan a dos puntos de los dos primeros clasificados y los zamoranos, en posiciones de descenso.

Benito se ha repuesto de una dolencia muscular y está de nuevo a las órdenes de su entrenador, Borja Jiménez, que también ha podido contar con Jaime Sánchez y ha incluido en la convocatoria a Jorge Valín, otro lateral derecho que ha dejado atrás una lesión de cadera que le obligó a pasar por el quirófano y otra en los aductores.

El que no ha entrado en la relación de convocados es el tercer jugador de esa posición, Álvaro Trilli, que no acaba de superar unas molestias musculares producto de la lesión que se produjo a principios de septiembre con España sub-19.

Pablo Trigueros completa la lista de bajas de Borja Jiménez, que ha convocado a todos los jugadores disponibles, entre ellos el delantero Noel López, que esta semana estuvo concentrado con la selección española sub-19.

El Deportivo no ha perdido como local y el Zamora, ha sumado solo siete puntos de 27 posibles.

Borja Jiménez, asegura que les daría “un notable alto” a sus jugadores después de diez jornadas disputadas. “Si fuera profesor, reconocería el esfuerzo de mi alumno. Creo que el equipo ha hecho muchas cosas bien, que podía haber hecho más, pero no es sencillo. Si lo comparas con otros años la nota sería sobresaliente, pero mi nivel de autoexigencia me permite darles un notable alto”. C. A. F.