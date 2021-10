Recuperar el camino, la meta inmediata del Obra

Moncho Fernández suele defender que “el exceso de análisis te lleva a la parálisis”, y en esa máxima del monchismo se enmarca su diagnóstico actual del Monbus Obradoiro. En su rueda de prensa de este jueves, previa al duelo del sábado en la pista del Real Betis (18.00 horas), el entrenador santiagués recordó que antes de la contundente derrota del pasado sábado contra el UCAM Murcia (70-104) el grupo marchaba por la buena línea y recuperar ese camino es la meta más inmediata.

El plantel se desplazará este viernes con Laurynas Beliauskas en la expedición. El escolta lituano sufrió un leve esguince de tobillo precisamente en el último encuentro, que le impidió iniciar la semana trabajando al mismo ritmo que sus compañeros. Lo hizo el martes junto al preparador físico, Rubén Vieira, y ya como uno más en la doble sesión del miércoles. Salvo paso atrás, Moncho Fernández dispondrá de todo su arsenal ante el equipo sevillano.

Cinco días más tarde, el técnico de Pontepedriña fue cuestionado por el duro revés del pasado sábado. “Son esos partidos donde la superioridad del rival es tan grande, como dije a posteriori, que lo que tienes que hacer es centrarte en esas cosas que puedes hacer mejor, recuperar el estado de ánimo de los jugadores, prepararlos de nuevo para la competición y darle las vueltas justas. Es un momento de mirar para adelante y no para atrás”, defendió ante los medios.

Recordó además que el camino correcto no está tan lejos. Hasta la pasada jornada, el Obra había superado al Joventut y al Fuenlabrada, ambos en Sar, y había caído contra Unicaja, Real Madrid y Baskonia, los tres como visitante aunque en el duelo de Vitoria por una diferencia clara (91-70). “Hay ocasiones donde te superan en todo, como el otro día, pero nosotros lo que hemos intentado hacer es recuperar aquellas cosas que estábamos haciendo bien, y no solo en el aspecto defensivo porque en el ofensivo tampoco estuvimos nada bien. La mente puesta totalmente en el futuro”, insistió Moncho Fernández.

Y precisó que, antes de que el encuentro ante el Murcia se rompiese definitivamente, hubo acciones de tiros libres, bandejas o errores no forzados que provocaron que la diferencia fuese mayor, además de hacer mella en el estado anímico de los jugadores. “Volver a insistir en que tenemos que meter los tiros libres, las bandejas o que hay que coger este rebote... No aporta nada. Lo que tienes que aportar son soluciones e intentar que esas acciones que normalmente no fallas las vueltas a anotar”, comentó.

REGULARIDAD. Quien sí atraviesa una dinámica más preocupante es el rival de esta jornada, un Betis que encadena cinco derrotas severas, por 27,4 puntos de media, y que ha caído a la última posición de la clasificación de la Liga Endesa al exhibir una sola victoria, la de la primera jornada. Moncho Fernández no se fía de un adversario al que ya se enfrentó durante la última pretemporada.

“Es muy difícil encontrar una línea que explique todo, o una respuesta que sea la solución a todas las preguntas. Le ocurre al Betis y a todos los equipos. El último partido que les vi en casa contra el Barcelona cayó del lado del Barcelona pero también pudo haber caído del lado bético. Y el otro día un terrible segundo cuarto les condena. Además es un excelente segundo cuarto por parte del Gran Canaria, donde prácticamente todo lo que lanzaban, bien defendido y mal defendido, iba para dentro”, argumentó el técnico del Obra, quien recordó que a su propio plantel también le ha faltado regularidad en ocasiones.

Sí enfatizó el compostelano que concede al partido “la misma importancia que a todos”, y no cree que para el Betis sea diferente: “Me imagino que para ellos, que vienen de no ganar, el siguiente partido es la mejor oportunidad de cambiar la dinámica. Estoy convencido de que le darían la misma atención si en lugar ser el Monbus Obradoiro fuese cualquier otro equipo”, opinó Moncho.