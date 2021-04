¿Regresa el público? El Obra lo recibiría con los brazos abiertos

No es la primera vez que esta temporada suena con fuerza el regreso del público a los recintos del deporte profesional, pero sí es la definitiva en un sentido u otro por mera cuestión de tiempo. Lo adelantaron los programas de radio nocturnos (SER y COPE) en la medianoche del lunes y a partir de ahí se sucedieron las informaciones. Según las mismas, el Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes, baraja permitir la entrada de aficionados a los estadios de LaLiga de fútbol y a las canchas de la Liga Endesa de baloncesto a partir del fin de semana del 8 y el 9 de mayo, con el fin del estado de alarma. Afectaría al Monbus Obradoiro, donde impera la cautela aunque con una idea clara: mejor tarde que nunca.

Si la luz verde llega para el segundo fin de semana de mayo, se abrirían las puertas del público en las tres últimas jornadas de la Liga Endesa. De ellas, el Obradoiro solo actuará como local en una, pues el domingo 9 visita al Movistar Estudiantes y después recibirá al UCAM Murcia (jueves 13 de mayo a las 21.15 horas) y se desplazará a Burgos (sábado 15 o domingo 16, por concretar). La medida llegaría tarde, pero a tiempo de celebrar la posible permanencia con la afición en el Multiusos de Sar si la situación no se tuerce. Podría ser un buen broche a la temporada.

Consultado por EL CORREO, José Luis Mateo, director general del Monbus Obradoiro, admite que el club de la capital gallega no ha recibido ninguna comunicación oficial sobre la apertura de los pabellones para los aficionados, pero desde hace meses cuenta con un plan organizativo para hacerlo posible en cuanto se dé luz verde, “con las precauciones médicas y restricciones que sean necesarias”, puntualiza.

Aunque ese reencuentro con el obradoirismo solo pudiera producirse en un partido de este extraño curso 2020/21, el club asumiría esa posibilidad con los brazos abiertos. “El daño económico a la temporada ya está hecho, en ese sentido ya es desastrosa, pero nos gustaría tener público en la cancha desde hace meses”, sostiene Mateo. “Preferimos tener público en un partido que en ninguno, y en dos que en uno y en diez que en ocho. No nos planteamos si compensa o no, queremos tener a nuestra gente cuanto antes dentro de las precauciones médicas y restricciones que haya que tener”, enfatiza el director general del club compostelano.

UNA PARADOJA CONSTANTE. En caso de que el CSD permita la entrada de público se pondría fin a la paradoja que se viene repitiendo toda la temporada. En las competiciones profesionales (LaLiga Santander y LaLiga SmartBank de fútbol y Liga Endesa de baloncesto) decide la administración central. En el resto del deporte la autorización depende de cada autonomía, la mayoría de las cuales sí han permitido la asistencia de aficionados durante este ejercicio 2020/21.

José Luis Mateo insiste en la incongruencia de estas decisiones. “La segunda acepción de la palabra cachondeo, según la RAE, habla de “falta de seriedad o rigor en un asunto que lo exige”. Que en un mismo recinto se pueda celebrar un concierto de música, partidos de Liga Femenina, de LEB o de competición europea, o de balonmano, pero no uno de baloncesto ACB, no tiene ninguna explicación seria o rigurosa. Ya no nos extraña ningún tipo de medida que se puedan adoptar”, insiste el dirigente del Obra.

Por el momento toca esperar mientras el Consejo Superior de Deportes guarda silencio oficialmente, pero los clubes de la ACB están citados para una asamblea la próxima semana en la que se podría tratar el posible regreso del público... si antes se da el OK desde Madrid.